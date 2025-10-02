Общество

Всемирный день животных отмечают 4 октября

Всемирный день животных, или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты, повысить активность в защите животных и всей окружающей среды.

Инициатором проведения такого Дня выступил немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман, который организовал первое празднование Всемирного дня животных в 1925 году, и в 1931 году он стал международным.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. Церкви ряда стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Общества защиты животных ежегодно организуют разнообразные массовые просветительские и благотворительные мероприятия и акции, посвященные Дню. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

Животный мир — это достояние Российской Федерации. На территории России живет более 1,5 тысячи видов позвоночных животных. Это 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 — земноводных, 343 — пресноводных рыб. В морях, омывающих Россию, встречается 1,5 тысячи видов морских рыб.

По информации экологов, каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За последние полвека численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 70%.

В России важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации. В большинстве российских субъектов также изданы свои региональные Красные книги. Перечень объектов животного мира, занесенных в них, включает более 450 видов животных. Также разрабатываются и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных — амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги. Для защиты и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и среды их обитания реформируется экологическое законодательство. Создаются и совершенствуются федеральные законы, коренным образом меняющие отношение человека к окружающей среде. Опорными пунктами для проведения природоохранной работы являются особо охраняемые природные территории федерального значения, пишет calend.ru.

Поэтому и сегодняшняя дата установлена с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных.

Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные — это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены.

Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья меньшие».

В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 70 странах мира.