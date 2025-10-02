Псковcкая обл.
Общество

День гражданской обороны в России отмечают 4 октября

04.10.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны РФ за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира.

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны, которая прошла несколько этапов своего развития.

МПВО сыграла неоценимую роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного хозяйства. Тогда в подразделения МПВО было привлечено почти всё трудоспособное население. Защищая людей от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов, личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных служб трудился, постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под обломками зданий.

В период «холодной» войны, с возникновением угрозы применения потенциальным противником ядерного оружия и других современных средств массового поражения, потребовалось создать принципиально новую систему оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих факторов вновь изобретённого оружия.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.

В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска гражданской обороны. После ряда реорганизаций в 1994 году ГКЧС преобразовали в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), пишет calend.ru.

В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям.

Характерной чертой ГО является то, что ее подготовка и ведение должны осуществляться, исходя из принципа стратегической мобильности. То есть создаются возможности для поэтапного наращивания мероприятий во времени и пространстве в зависимости от уровня военных угроз, в концентрации сил и средств гражданской обороны в нужное время и в нужном месте. А также предполагается наличие высокомобильных, технически оснащенных и профессионально подготовленных сил, способных прикрывать отдельные города и целые территории, мобильных резервов средств защиты и жизнеобеспечения для пострадавшего населения.

В 1993 году МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

В День гражданской обороны в российских городах проходят праздничные мероприятия: торжественные посвящения в кадеты МЧС России, выставки специализированной пожарно-спасательной техники, эстафеты и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
