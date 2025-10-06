Псковcкая обл.
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Воркаут в Пскове
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект меняет учреждения культуры
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
Общество

Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7

06.10.2025 14:15|ПсковКомментариев: 0

Четверть века - это целая эпоха. Неудивительно, что за 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих талантливых псковских авторов. Но, помимо журналистов, фотографов, видеооператоров, свой вклад в успех первого в области интернет-издания вносят специалисты по рекламе и SMM, дизайнеры, сотрудники радио «ПЛН FM».

И сегодня мы расскажем о наших коллегах, которые занимаются рекламой и продвижением Псковской Ленты Новостей.

 

Анастасия Туманская, специалист по рекламе: Меня покорил коллектив на ПЛН

- У меня художественное образование, но в силу жизненных обстоятельств не получилось его продолжить. Некоторое время работала в Москве, причем, моя первая работа была связана с менеджментом. Но не выдержала ритм столицы и вернулась в Псков.

На ПЛН я пришла после декретного отпуска - специалистом по рекламе. Многие считают нашу работу простой. Но это не так. Моя работа связана с общением с людьми, то есть нужно уметь находить подход, говорить, убеждать, придумывать интересные предложения и проекты. Честно говоря, считала, что надолго я здесь не задержусь. Но меня захватил коллектив. В первую очередь, руководитель отдела Анна Валерьевна (Смородина - ред.), - своей добротой, великодушием, желанием делиться опытом, хорошим и уважительным отношением к сотрудникам. Мне очень нравятся мои коллеги: Инесса Васильева, Аня Костикова, Диана Жарова. Они всегда поддержат и в профессиональной деятельности могут что-то подсказать. Это люди, которые работают много лет, и, соответственно, могут направить, что стало очень хорошим подспорьем в моей деятельности специалиста по рекламе. В коллективе у нас легкая атмосфера, очень добрые и хорошие отношения, начиная с деловых моментов и заканчивая человеческими. Мы как одна семья.

Что касается моей работы, я изначально занималась «холодными» звонками, продажей, рекламой. Но в какой-то момент обнаружила, что мне хочется чего-то большего. Я стала делать больше творческих обзоров, больше креативных идей продвигать, которые поддержал мой коллега - Артём Татаренко. Он предложил мне вести программу на радио по теме, которая интересна мне, - «Семейные ценности». Мы пришли к главному редактору радиостанции «ПЛН FM», наш проект получил одобрение, и мы запустились.

Артём - настоящий профессионал. За время работы я убедилась, что на него можно положиться. Он стал для меня другом, я очень уважаю и ценю его.

Спустя полтора года наша программа получила признание и стабильно выходит на волнах радиостанции. И, если изначально для меня она была одним из интересных проектов, то сегодня это уже то, без чего я не представляю свою работу. К нам приходят разные люди, с некоторыми мы даже стали друзьями.

Помимо моей основной работы, я себя реализую в творчестве. На него меня вдохновил мой ребенок, который хотел рисовать, моя подруга из Адыгеи Таня Тимофеева и моя коллега Юля Магера. Я завершила свое художественное образование и получила дополнительное, позволяющее мне вести педагогическую деятельность. И сейчас провожу мастер-классы, преподаю детям скетчинг (техника быстрого рисунка — прим.ред) в двух самых крутых образовательных центрах города.

В год 25-летия ПЛН я желаю, чтобы наша замечательная лента новостей существовала как можно дольше, чтобы сюда приходили интересные творческие люди, с которыми можно дружить и создавать новые увлекательные проекты!

Ксения Журавкова, SMM-специалист: Я просто люблю то, что делаю

Я пришла работать на ПЛН в начале 2019 года - корреспондентом в редакцию. Я тогда и подумать не могла, что меня возьмут. ПЛН казалась чем-то безумно крутым. Из опыта работы у меня было только редакторство в ТВ ПсковГУ (студенческом телевидении, которое мы сами создали, и которое руководство вуза впоследствии успешно развалило), еще было несколько журналистских курсов и десяток публикаций в СМИ.

Но почему-то меня пригласили на собеседование. Тогда выпускающим редактором была Марина Кулешова. Вероятно, она что-то во мне разглядела - дала какие-то тестовые задания, отправила на мероприятие, отписать новости, а потом репортаж. Хоть это было и не очень давно, тогда не было никаких нейросетей, которые тебе шифровали бы прямую речь или чем-то еще помогли. Поэтому было страшно, но всё получилось.

И вот в редакции я работала года два, кажется. Обожала выездные мероприятия. В кортежах с разными власть имущими объездила всю Псковскую область, и не только. На тот момент в редакции работало много старожилов, и они не особенно-то хотели носиться по фестивалям, концертам и политическим сборищам, поэтому мне доставались все сливки (я была уверена, что это они!) без особенной конкурентной борьбы.

Так я отработала пару лет. Но что бы ты ни делал, все начинает потихоньку приедаться. И тут мне от руководства поступило предложение - заняться SMM - постить, контролировать и развивать социальные сети. Я в этом понимала, но над предложением прямо раздумывала. Сложно было представить безвылазную работу в кабинете. Но интерес и жажда нового победили.

У нас в холдинге не бывает обычно, что сотрудник занят одним конкретным делом и больше ничего не умеет или ничем не интересуется. Сейчас я «контролю» работу соцсетей медиахолдинга. Вместе с Олесией Кривченковой веду на радио программу «Хайпожоры» про новости, скандалы, инновации в мире социальных сетей и обо всем около них. Еще у меня есть колонка про тренды и тенденции развития сетей. Но последние несколько лет я пишу про их блокировку и ограничения. Еще я строчу в ТГ-каналах. В общем, стараюсь, чтобы работа была разнообразной, чтобы не надоедало, чтобы не терять никаких навыков и чтобы быть занятой. Я уж не помню, как я, будучи сммщицей получила все остальное. Думаю, что я просто люблю то, что делаю, много работаю, и начальство это видит и всегда не против мне «нарезать» новых головоломок.

Мне нравится быть в центре событий, иметь источники в разных сферах, по разным темам, периодически оказываться немного «над схваткой», так сказать. Но вообще с развитием соцсетей, ростом популярности телеграма в России, у меня сильно прибавилось работы. Вся моя жизнь - это нескончаемая новостная лента. Думаю, что это вызывает некий невроз, особенно учитывая повестку последних лет. У меня, в отличие от многих других людей, нет варианта дистанцироваться/отписаться/не читать новости. Поэтому, прежде всего, с моей работой, мне бы хотелось сохранить здоровой голову.

Моя работа - тяжелая, но интересная. Много всего можно увидеть, «потрогать» разные процессы изнутри. Историй, конечно, было уже миллион. Но в такое время я предпочту отложить их публикацию до момента выхода моих пенсионных мемуаров.

Что касается юбилейного года, работы, возможно, и прибавилось. Но, так как я работаю по вечерам и в выходные, она успешно впихнулась в мои рабочие 24/7. А своим коллегам я желаю стойкости духа, свежести ума, терпения. Если вам еще удается сохранять умеренный оптимизм - поздравляю, вы выиграли джекпот. В общем, главное пожелание - держитесь!

Юлия Дружинина, дизайнер: Для меня ПЛН - целая жизнь

На ПЛН попала случайно, еще на последнем курсе института в 2004 году. Можно сказать, работаю там практически с момента основания. Друг подрабатывал в «Гражданской прессе», собирался уходить и искал замену на свое место. Предложил мне, научил всему, что знал сам. Мне стало интересно. Хоть я и училась на экономиста, и училась хорошо, но в этой профессии себя не видела. А в дизайн тянуло всегда. Плюс лишние деньги никогда не помешают бедному студенту. Так все и началось.

Сначала работала по совместительству. Постепенно взяли в штат дизайнером. По мере развития, ставились новые задачи. По дизайну за плечами только художественная школа, поэтому росла и развивалась вместе с ПЛН. Какие-то проекты закрывались (например, газета), какие-то открывались (реклама на Псковской Ленте Новостей). У нас был отличный коллектив. Недавно встретила бывшего коллегу Дмитрия Коверина (он верстал «МК в Пскове» в то время) - с теплом вспоминали те годы и коллег.

В 2006 году родился первый сын. Тогда я оставила за собой малую часть работы и перешла на удаленку. Получилось совместить. С тех пор так и работаю дома. Есть свой кабинет на балконе. Работы всегда было много, часто присылают задачи под выходные. Получается кабинет под боком, что позволяет работать оперативно. С коллегами общаюсь в мессенджерах. Иногда бываю в офисе.

Задач в работе очень много, и они разнообразны. Реклама для сайта, лонгриды, инфографика, коммерческие предложения, разработка заставок и обложек для проектов, коллажи для статей и многое другое - скучать не приходится. Коллеги - очень творческий народ, без работы и новых задач не оставят.

Год 25-летия ПЛН оказался самым тяжелым для меня, но и самым продуктивным. Но для меня Псковская Лента Новостей - это не только работа, а целая жизнь. Уверена, самое интересное еще впереди.

Любовь Кузнецова, специальный корреспондент «ПЛН FM»: Работать в кругу думающих людей - несказанное счастье

В холдинге «Гражданская пресса» я работаю с 19 марта 2018 года. Почему так чётко помню дату? Потому что это было после выборов президента Российской Федерации, как раз в тот год. Но этот период моей непосредственно работы здесь, в холдинге, - далеко не всё, что в моей жизни связано с ПЛН.

Свою деятельность я начинала на телевидении как редактор службы информации, и периодически мы поглядывали и на ПЛН, в том числе. Думаю, не открою ни для кого из своих коллег из других изданий большого секрета, но онлайн-журналистика - всегда флагманы по скорости распространения информации. А если ты хочешь оперативно узнать развитие событий по какому-то информационному поводу, то ты открываешь Псковскую Ленту Новостей. Это всегда знак качества.

Потом больше трех лет отработала в пресс-службе Псковской городской Думы, которая осуществляла деятельность, в том числе, и с администрацией города Пскова. И понятно, что в областной столице очень большое количество информационных поводов, от самых приятных до самых неприятных, продуцируется муниципальной властью. За те три года, с 2015 по 2018 год, у меня как у муниципального служащего взаимодействие с Псковской Лентой Новостей значительно расширилось. Мы общались буквально в ежедневном режиме: и по эфирам, и по отработке информационных поводов, и по тому, как выстроить линейку освещения. Моя функция в составе пресс-службы уже отличалась от работы журналиста. Мне необходимо было заботиться о том, как коллегам помочь, но при этом имиджево не уронить реноме Псковской городской Думы, администрации города Пскова и подать людям информацию в правильном ключе. Здесь еще теснее стало взаимодействие, и оно многому меня научило. Это тоже был очень хороший жизненный багаж работы с Псковской Лентой Новостей.

В 2018 году меня пригласили на Псковскую Ленту Новостей. На тот момент я уже отработала больше 10 лет в журналистике, и совершенно чётко понимала, что информационная лента - это дело молодых, потому что нужно быстро бегать, быстро соображать, быстро печатать, и всё со словом «быстро», молниеносно реагировать. Поэтому решила попробовать себя на радио. До сих пор считаю, что я сделала правильный выбор. Положа руку на сердце, это было сложно. Потому что общественно-политическая история на разговорном радио присутствует в Псковской области в таком серьезном объеме только здесь, на ПЛН FM.

И, когда ты приходишь из информационной журналистики в общественно-политическую, нужно наработать определенный опыт. Наверное, года полтора я отработала, прежде чем уверенно себя стала чувствовать в таких темах. И спасибо большое моим коллегам за то, что они вольно или невольно помогали.

Все-таки «бытие» в кругу моих коллег, абсолютно профессиональных, совершенно талантливых, самобытных формируют сознание. Здесь каждый - самородок, в чем-то себя проявляющий. У каждого здесь свое амплуа, и они как жемчужины на ниточке. Работа не может получаться без такого многогранно талантливого коллектива. Коллектив тебя развивает. Если ты видишь, что где-то не дотягиваешь, тебе нужно подтянуться, чтобы не выбиваться из этого красивого ряда.

Безусловно, и наши гости учат, заставляют мыслить, заставляют переосмысливать какие-то вещи. Вообще работать в кругу думающих людей в наше время - несказанное счастье.

Мы в холдинге делаем общее дело. Как радио пересекается с Псковской Лентой Новостей? Готовим какую-то программу - ребята с ПЛН делают расшифровки, новости. Это постоянное информационное взаимодействие. Без него не может быть холдинга. Это как мотор: если всё работает чётко, то мы куда-то едем, а если что-то сбивается, то мы уже не очень хорошо едем или не едем вообще.

Говорят, что журналист состоялся, если у него есть авторская программа. Наверное, в этом смысле меня можно считать состоявшимся. Программа «Кузница» рождалась на редакционной коллегии. Максим Эдуардович предложил подумать над концепцией. Программа задумывалась как дискуссионная, а-ля ток-шоу, такая многогранная.

Хочешь - опрос сделай, если эта тема актуальна для населения, хочешь - гостей в записи, хочешь 2-3 человека можно пригласить в студию. Но самое главное, что здесь должно быть ярко, информативно, должны отражаться несколько точек зрения, отражаться и уважаться.

В прямой эфир могут позвонить наши радиослушатели и высказать свое мнение, быть несогласными с моими репликами, с тем, что утверждает гость.

А название - это моя фамилия в общем-то. Когда мы поняли и сложился этот самый концепт, что здесь все должно быть горячо, то другого названия и не нашлось. Сама жизнь, что называется, сами обстоятельства, подсказали его для меня, как для ведущего, но при этом скромного и достаточно закрытого человека (я себя иногда называю социопатом, по складу характера я интроверт). А значит, на то, чтобы поставить в название программы свою фамилию, мне нужно было решиться. Но команда сказала: «Надо», - значит, будем делать. И я считаю, что за 140 выпусков программы мы не уронили название.

Я очень надеюсь на то, что после каждой программы что-то меняется, переосмысляется, Ставятся те вопросы, которые, возможно, кто-то хочет замести под ковер, но моя задача - сделать так, чтобы этого не произошло. Даже если в эфир никто не позвонил, это вовсе не значит, что его никто не слушал. По тому эффекту, который, как правило, происходит после каждой программы, я сужу, насколько она получилась. Были программы, после которых, что называется, полгорода позвонило. Недавно у нас был эфир, связанный с тем, что происходит в Псковской областной клинической больнице с кадрами. Для меня это был очень тяжелый эфир. Собственно, каждая тема тяжела. Потому что ты должен не скатиться к одной из сторон. Ты должен найти золотую середину. А когда дело касается медицинских кадров, ты волей-неволей думаешь о том, что можно сколько угодно гримировать эту ситуацию, но как только мы открываем Госуслуги и пытаемся к какому-то врачу записаться, так его с фонарями не найти. Так вот после этого эфира звонков было много и разных. Звонили даже те, кто не имеет никакого отношения к медицинской специальности, и просто говорили: «Спасибо за то, что вы не молчите».

Времен простых не бывает, это понятно. Но, несмотря ни на что, мы должны честно, порядочно делать свою работу. Быть гибкими где-то - это важно, но не лукавить. То, что импонирует всем в нашем холдинге, - это непреложное стремление давать как минимум две точки зрения. Это надо делать обязательно и дальше. Что еще пожелать? Удвоения цифр - встретить 50-летие ПЛН.

Александра Братчикова, корреспондент ПЛН FM: Я получаю невероятный кайф от того, что делаю

Чаще приходится слышать о ситуации, когда молодые специалисты уезжают из региона в мегаполисы, в поисках лучшей жизни. Со мной, скорее, ситуация обратная.

Ввиду семейных обстоятельств в 2020 году я переехала из Санкт-Петербурга в Псков. В Питере я получила высшее образование по специальности «Реклама и связи с общественностью», но связывать свою жизнь с этой сферой деятельности передумала на последнем курсе обучения. За всю свою не столь долгую жизнь я кем только не работала: оператор call-центра, официант, администратор, бариста… Успела даже поработать агрономом и получила от этой профессии огромное удовольствие.

Я верю в судьбу и в то, что случайности не случайны. В начале 2025 года мне подвернулся шанс работать в Псковской Ленте Новостей. Сначала боялась, сомневалась, но сейчас не жалею ни капли!

Так я попала в ПЛН и стала корреспондентом. Мои коллеги терпеливо учили меня всему с нуля, объясняли, как пишутся новости, объясняли, как и где эти новости искать и направляли меня на мероприятия, где я могла почувствовать себя настоящим корреспондентом! Спустя недолгое время, на радио «ПЛН FM» освободилась вакансия ведущей программы «Дневной дозор», которую предложили мне and here I am! (и вот я здесь — англ.) Меня очень тепло приняли в коллектив и очень быстро ввели в курс дела. Так и началась новая, интересная глава моей жизни.

Работая на радио ПЛН FM, я получаю невероятный кайф от того, что делаю. Общение с людьми, подготовка авторской программы (конечно же, не без помощи моих прекрасных наставников), выходы в эфир - все это в кайф. Каждый день мне хочется идти на работу, чтобы делать все новые и новые «Дневные дозоры». Эта программа отображает палитру мнений моих собеседников, экспертов в разных сферах общественной жизни и так или иначе, я, как ведущая этой программы, в этих вопросах обязана разбираться, что несомненно клёво! Отличный способ развиваться и узнавать много нового о том, что обычно не сильно меня интересовало. Благодаря программе «Дневной дозор» я начала узнавать не только поверхностную информацию, но еще и углубляться в изнаночные стороны тех или иных событий. Появилось большее понимание разных политических и общественных процессов. Таким образом я смогла стать ближе с Псковом, с городом, который я выбрала для себя.

В этом году, ПЛН исполняется 25 лет! В первую очередь хочется отметить профессионализм всей команды «Гражданской прессы», у руля которой стоит мудрый капитан Максим Костиков. Хочу пожелать команде ПЛН только успехов, интересных инфоповодов, идущих на сотрудничество спикеров и успехов во всех начинаниях и проектах. И естественно, не могу не выразить благодарность всем тем, кто обучал меня, вводил в курс дела и помогал мне с самого начала осваивания этой нелегкой, но интересной профессии!

В следующих публикациях мы продолжим вспоминать тех, кто в разные годы был частью коллектива Псковской Ленты Новостей и способствовал успеху интернет-СМИ.

