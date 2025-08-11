Общество

Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5

За 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих псковских авторов. Еще в середине первого десятилетия существования интернет-портала появились авторские колонки — блоги, в которых журналисты, политики, общественные деятели, бизнесмены, актеры излагают свое мнение. Не все блогеры разделяли редакционную политику ПЛН, и зачастую редакция не была согласна с мнением автора. Но издание давало право разным людям высказывать свою точку зрения.

Традиция авторских колонок ПЛН сохраняется до сих пор. И сегодня мы снова предоставляем слово нашим коллегам — блогерам Псковской Ленты Новостей. Яркие и талантливые - каждый из них внес свой вклад в успех первого в области интернет-издания.

Николай Рассадин: ПЛН - ресурс, который заслуживает внимания и доверия

Николай Рассадин - общественный деятель, бизнесмен, бард, с 2019 года автор музыкального блога «Поэт и правдоруб» на сайте Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM. Блог Николая Рассадина>>>

С Псковской Лентой Новостей мы давно дружим. Но как блогер я стал сотрудничать с изданием в 2019 году. Я написал какую-то видеопесенку и выложил у себя в запрещенном ныне «Фейсбуке»*. Через некоторое время мне предложили в таком же формате поработать на ПЛН. У меня не было причин отказываться от этого. И 22 февраля 2019 года на ПЛН вышла моя первая песня. С тех пор уже на протяжении шести лет продолжается наше сотрудничество.

Записываем песни с периодичностью раз в неделю. За исключением перерыва, когда у меня было травмировано плечо, мне сделали операцию, и я не мог играть на гитаре. В остальном - никаких проблем не было. Наше общество и государство дает достаточно инфоповодов для того, чтобы написать какую-то такую песенку. Я это не считаю серьезным творчеством. Это некий жанр легкого стеба над какими-то событиями, людьми, персонажами. Такие вещи пишутся легко для человека, который умеет писать тексты.

Люди хотят, чтобы звучала какая-то здоровая критика в адрес властей, чиновников, депутатов. И мой блог в шутливой форме дает людям возможность понять, что глупость - это глупость, подлость - это подлость. Понятно, что ничего мой проект не поменяет. Вряд ли из-за песни Рассадина Госдума поменяет решение. Но в жанре «утром в газете - вечером в куплете», который всегда был популярным в Советском Союзе, потому что прямой критики никогда у нас в стране не было, людям есть некая отдушина. И, как мне сказали, если Рассадин еще на ПЛН - у нас есть свобода слова.

Ко мне иногда подходят люди, которых я не знаю, - с ними не знаком ни в соцсетях, ни лично - и говорят: «Здравствуйте! Вы же Николай Рассадин? Мы вас слушаем на ПЛН». Мне приятно, что люди ПЛН FM слушают. Мне приятно, что они и меня слушают. Многие и не знают, что я занимаюсь другим творчеством: авторской песней, поэзией. Они думают, что я сотрудник редакции. Да, узнаваемость выросла. Но это обратная сторона популярности Псковской Ленты Новостей.

Я всегда говорил, говорю и буду повторять, что в Псковской области единственный независимый интернет-ресурс - это ПЛН. В то время, когда все независимые средства массовой информации были «аннексированы» госмедиахолдингом, светлым пятном, отдушиной остается ПЛН. Мое утро начинается с просмотра ленты новостей, где можно узнать обо всем. Это тот ресурс, который заслуживает внимания и доверия.

Всё, что я хотел бы пожелать ПЛН, я пожелал в одной из своих песен. Она написана специально к 25-летию интернет-ресурса.

Юрий Стрекаловский: Половину жизни я посвятил Псковской Ленте Новостей.

Недавно я отметил 52 года. И можно сказать, что половину жизни я посвятил Псковской Ленте Новостей.

Мое сотрудничество с ПЛН началось более 20 лет назад, когда я приехал в Псков после долгого отсутствия здесь. Я тогда учился в аспирантуре и подрабатывал в разных изданиях: в «Коммерсанте», «Известиях», «Собаке», Time Out и других. В то время, как и сейчас, круг журналистов Пскова был довольно узкий, и была своя сообщающаяся тусовка. Мы все общались. И, если мне нужно было разместить какую-то информацию на злобу дня, я обращался в редакцию ПЛН. Это был рабочий инструмент, там были форумы «ругательные». Но, кроме того, в моих глазах Псковская Лента Новостей была одним из дружественных учреждений, где я со всеми поддерживал хорошие отношения.

ПЛН была для меня способом продвижения моих собственных проектов и чем-то вроде социальной сети. Помню, однажды я увидел в городе вереницу машин - старинных ситроенов и нафотографировал их. Тогда соцсети находились еще в зачаточном состоянии: только-только придумали «ВКонтакте», а «Фейсбук»* в России еще не был так широко известен. Сейчас я бы эти ситроены просто в соцсеть выложил. А тогда мне хотелось поделиться с окружающими, и я прислал фотографии в редакцию Псковской Ленты Новостей. А мне сказали: фотографии прислал - тогда и пиши. Я написал. Помню название - «Визит господина Ситроена». И мне Машкарин (Александр Машкарин - редактор ПЛН до 2009 года - прим.ред.) тысячу рублей прислал.

Всерьез на постоянной основе и профессионально я стал сотрудничать в рамках проектов на радио. Поскольку мудрое руководство «Гражданской прессы» все время придумывает какие-то новые форматы, возник потрясающий проект, когда двое ведущих обсуждают какие-то темы - «Двойная трепанация». Название придумал я. И мы стали вести эту передачу с Денисом Кугаем, мы и сейчас дружим, а тогда еще в одной группе играли.

Люди с удовольствием слушали, как мы друг друга там троллили.

Потом Денис исчез, потому что сосредоточился на театре и музыке. Одно время его пытался заменять Денис Камалягин**, но у него это с трудом получалось. Он не такой живой и боевитый.

Еще один мой проект на ПЛН - «Культурная контрреволюция». Когда мне предложили сделать эту передачу про культуру, мы долго спорили с Максимом Костиковым, как это делать. Он считал, что нужно написать текст и потом этот текст озвучить в эфире. А я говорил, что не буду писать текст, потому что кем я точно не являюсь, так это графоманом. И мой вариант оказался рабочим: в течение получаса мы записывали десятиминутную передачу.

Но текстовые варианты потом все же появились. При этом нельзя было просто взять и расшифровать. Природа устной и письменной речи разная. И самая гладкая интересная устная речь, если ее тупо расшифровать, превращалась во что-то не слишком удобочитаемое. Потому мне пришлось свои наговоренные тексты превращать в письменные, что занимало время. Меня это бесило. Зато сейчас некоторые записи потерялись на сайте, а вот тексты висят, и я их читаю не без удовольствия!

Псковскую Ленту Новостей я читаю в основном в телеграм-канале. Если какая-то ситуация меня интересует, в первую очередь смотрю информацию на ПЛН. У меня есть любимые авторы: Лена Никитина, Юля Магера, Саша Донецкий. Я не всегда согласен с тем, что они пишут. Иногда негодую. Но читаю. К ним отношусь с уважением.

Относительно недавно на ПЛН появилось телевидение. Этот способ о чем-то «рассказать миру и граду» я использовал два года назад, когда мне важно было рассказать о международном пленэре в Пскове. Если я с общественной организацией готовлю грантовую заявку и есть необходимость заручиться гарантией поддержки средства массовой информации, то должен с благодарностью сказать, что «Гражданская пресса» никогда не отказывалась помочь, причем совершенно бескорыстно.

Я считаю ПЛН важной частью городской жизни. Поэтому 19 июля, когда в Парке Строителей был праздник в честь 25-летия сайта, я на обратном пути из Печор заехал, чтобы увидеть всех этих людей, многие из которых - мои друзья и добрые знакомые: Артем Татаренко, Олег Добрынин, Юля Магера, Марина Кулешова, Саша Савенко...

Поздравления - часто ритуальная вещь. Исполнилось 25 лет, и надо желать удачи, здоровья и процветания. Четверть века ПЛН работает, рассказывает о событиях, использует разные форматы: и радио, и видео, и печатное слово. И я хочу выразить благодарность тем, кто это делает. Это непросто. Особенно когда это делается годами. Варит и варит горшочек! В связи с этим от души желаю, чтобы все продолжалось. Чтобы эти люди, которые сейчас являются зубрами журналистики и которых я помню маленькими девочками и мальчиками, не «бронзовели». Чтобы появлялись новые, симпатичные (по-моему, все это происходит). И чтобы ПЛН отпраздновала и 35, и 45 лет, и стала известной во всем мире, как New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, которые тоже начинали свою деятельность как городские газеты. Дай Бог благополучия, процветания, роста и развития!

Алина Чернова: Команда ПЛН задала высокую планку и с честью ее держит

Алина Чернова - экс-член Общественной палаты Псковской области, волонтер, журналист.

Если мне не изменяет память, то я никогда не была постоянным (штатным) сотрудником ПЛН, но в разное время сотрудничала в разных ролях – как блогер, как соведущая, как SММ-специалист (то есть помогала с ведением соцсетей) и даже как оператор онлайн-трансляций. Наверное, эту последнюю роль вспоминаю с особым удовольствием - первые трансляции в группу ВК мы делали буквально в «наколеночном» режиме, действуя на ощупь. Тогда я впервые несколько раз постояла по ту сторону штатива, наблюдая как с экрана не самого последнего айфона с помощью сложных заклинаний и технического гения Паши Шутовича - видеоконтент отправлялся прямо в лайф в группу ВК. Параллельно приходилось переписываться с коллегами, чтобы отслеживать комментарии и не забывать переводить объектив с одного собеседника на другого. Потом, конечно, это обрело уже более приличный и достойный технический и организационный вид, а о той моей роли вообще мало кто знает. Но я ни до ни после ничем подобным не занималась, так что горжусь и нескромно ощущаю себя важной частью истории ПЛН.

Я уже не работаю в журналистике, поэтому теперь я просто читатель и изредка – эксперт, который комментирует те или иные события, касающиеся моей сферы. Но для меня, как, наверное, для многих псковичей, ПЛН – это новостная лента, с которой начинается день. Раньше, конечно, я заходила на сайт, но теперь ежедневно мониторю канал и всегда искренне радуюсь за коллег, когда вижу репосты в крупных федеральных каналах. Считаю, что команда ПЛН задала действительно высокую планку и с честью ее держит.

Мне нравится, что ПЛН никогда не была унылой. У нас в регионе были издания, которые ярко стартовали, но быстро теряли запал – и сейчас про них уже никто не вспоминает. Но ПЛН удается держать марку много лет, оставаться авторитетным, читаемым, ИНТЕРЕСНЫМ источником.

А еще мне нравятся люди, которые там работают – чисто по-человечески. С некоторыми из нынешних и бывших сотрудников Ленты нас связывают долгие годы знакомства и дружбы, и поэтому для меня ПЛН - это еще и просто место, которое объединяло классных и близких мне по ценностям ребят.

Удалось ли мне что-то изменить в мире с помощью моей работы? Я не думала об этом в таком ключе, но мне кажется, любой пишущий и говорящий на широкие аудитории верит, что его слова будут кому-то важны, полезны, значимы и смогут как-то отозваться. Поскольку я человек из социалки, то и на ПЛН выходили мои тексты на такие острые темы как, например, домашнее насилие – и если хотя бы одна женщина прочитала мой текст и приняла какое-то важное для себя решение – я считаю, что все было не зря.

Коллегам на 25-летие пожелаю оставаться такими же классными, нескучными, ищущими, читаемыми и обсуждаемыми – а ГЛАВНОЕ – повесить наконец-то мою фотографию среди других снимков гостей студии.

Константин Шморага: ПЛН - это о жизни, а не о наших, ваших или о самых правильных

Константин Шморага - публицист, бывший сотрудник Псковского государственного университета, преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии. Блог Константина Шмораги>>>

Не могу вспомнить, когда я появился на ПЛН, есть ощущение, что был тут всегда. Хотя все-таки, первая попытка обосноваться здесь состоялась где-то в середине нулевых, и была она весьма робкая. Я недавно ушел из «Псковской губернии» и поначалу решил, что в журналистику больше ни-ни. Но, наверное, из-за того, что времена тогда были другие, - вряд ли было больше свободы, - просто власть играла со СМИ в другие игры, журналистов рассматривала не как писарей, а как попутчиков, и позволяла и им чувствовать свою значимость. В чиновниках, кстати, народ тоже другой был все-таки: очень нередко интересный и более человечный, что ли, руководители - не менеджеры точно. Скорее всего поэтому, несмотря на твердое решение держаться подальше от бурного кипения политической жизни, меня не покинула мысль, что и здесь, в средствах массовой информации, можно сделать немножко добра.

Так вот, небольшое помещение редакции располагалось в те времена в до сих пор недостроенном здании на Ольгинской набережной, а руководил ПЛН Алексей Голубев, Царствия ему Небесного. Дал он мне несколько тем, в том числе про псковские автобусы. Но тогда не сложилось: то ли я занялся другой работой, то ли Алексею моя не понравилась. Все началось скорее всего через год или два, когда изданием руководил уже Александр Машкарин. А продолжилось с легкой руки нынешнего главного редактора Александра Савенко и руководителя холдинга «Гражданская пресса» Максима Костикова - был тут один эпизод, который запомнился очень хорошо и по-своему мне дорог.

Однажды я чуть не стал одним из ведущих псковского «Эха». Но редакции нужны были яркие ведущие, а мне скорее были интересны яркие гости. Это не к тому, что я что-то понимаю в управлении СМИ, просто был и такой опыт, и опыт хороший.

Время от времени на ПЛН можно было повстречать людей федерального масштаба. Году в 2016 здесь с псковскими журналистами встречалось руководство редакции «Новой газеты»***, чуть ранее - Алексей Венедиктов**. И как раз эти встречи помогли понять, с какими людьми ну совсем не хочется сидеть за одним столом.

Вообще, работа с ПЛН стала одним из моментов, которые дают лучше осознать себя. Как-то я понял, что все мои обличительно-язвительные статьи написаны в общем-то обо мне в первую очередь. За этим логично последовала мысль, а надо ли других обвинять в своих грешках, даже если они у нас общие? И писать стало намного сложнее.

Больше всего радовало, да и теперь радует, что у ПЛН нет пиетета к каким-то отдельным темам, и нет тем - бедных родственников. Наверное, потому, что ПЛН - это о жизни, а не о наших, ваших или о самых правильных. Желаю радовать нас этим и в следующие 25 лет.

Александр Елисеев: ПЛН - это друг, который стал для тебя важным и близким

Я пришел в Псковскую Ленту Новостей летом 2022 года. По меркам вечности (или хотя бы других сотрудников) проработал не так много - чуть больше двух с половиной лет. Но это были невероятно насыщенные два с половиной года!

При устройстве в «Башню» директор, Максим Эдуардович Костиков, поговорив со мной, сказал, что организации нужны «универсальные бойцы». Так я начал писать материалы на сайт ПЛН, делать фоторепортажи, а позднее даже вести программу на радио.

Жизнь внутри издания была невероятно богатой на события. Каждый день находились новые инфоповоды, а корреспонденты и обозреватели не упускали из вида ни одного мероприятия, встречи, происшествия. Все это шло в отработку и попадало на сайт для конечного потребителя - читателя.

Мне нравилось в работе все. Наверное, потому что в любом мероприятии хотелось показать и рассказать что-то такое, что «зацепит» читателя. Репортаж с ярмарки? Отлично! Почувствую себя в роли покупателя. Послушаю, о чем говорят в очереди. Нужен фоторепортаж со спартакиады пенсионеров? Еще лучше! Не каждый день такое увидишь. Нужно передать через фотографии их энергетику и задор, подсмотреть любопытные детали.

Во многом помогал коллектив. В нашем кабинете, который мы называли «Департаментом визуализаций», собралась отличная креативная команда. Каждый из ребят, а впоследствии и девчат, профессионал своего дела (Артем, Сергей, Дима, Максим, Вадим, Аня - привет!). Обязательно что-то подскажут, помогут, подстрахуют, согласятся на любую авантюру.

Мой непосредственный начальник, Марина Кулешова, также поддерживала творческие порывы, терпеливо выслушивала все идеи. В итоге удалось реализовать многие проекты. Среди них фотопроект «Место встречи» на «МК в Пскове», «Ретроспектива» и «Обзор крипторынка» (кстати, ничего подобного у нас в городе раньше не было) на ПЛН, «Гордозор» на ПЛН FM.

Было комфортно и легко работать с тремя редакциями, с отделом рекламы, со всеми сотрудниками холдинга. Действительно, коллектив напоминал большую семью. Вместе делали проекты, отмечали дни рождения (иногда я про себя злился, когда во время торжества кто-то проливал сок и крошил пиццу на мой стол, но это не страшно).

Псковская Лента Новостей - это не этап, не страница из жизни. Это друг, с которым ты однажды познакомился, и он стал для тебя очень важным и близким. Вы можете не общаться каждый день, жить в разных городах, но все равно поддерживаете связь и с радостью готовы увидеться в любой момент. И сейчас хочется назвать по имени каждого и пожать руку! И поздравить с 25-летием издания. Солидный возраст. Но в масштабах вечности, сами понимаете, все самое интересное и значимое еще впереди!

О наших корреспондентах и редакторах, фотографах и блогерах - тех, кто в разные годы был частью коллектива ПЛН, читайте в следующих публикациях.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

***Признана нежелательной организацией в России, ее деятельность запрещена