Общество

СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны

В канун Дня учителя активисты общероссийского объединения профсоюзов СОЦПРОФ поздравили педагогов с их профессиональным праздником. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

Вручая заслуженные награды, Сергей Вострецов подчеркнул огромную роль учителей в жизни граждан:

«После родителей, которые подарили нам жизнь, учитель — это главный человек в нашей судьбе. От того, как педагог сможет донести знания и раскрыть таланты ученика, зависит жизнь человека и страны в целом».



Сергей Вострецов напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин уделяет учителям особое внимание, а правительству поставлена конкретная задача – выровнять зарплаты педагогов во всех регионах. А также он коснулся и своей законодательной инициативы.

«Я, как депутат Государственной Думы седьмого созыва, вносил законопроект об учреждении Дня учителя выходным днём. Уверен, что миллионы наших педагогов заслужили это право, и рано или поздно такой закон все-таки будет принят. Но главная наша задача — обеспечить достойную оплату труда учителей, ведь это вложения в качество жизни всего государства. От того, насколько образованными будут наши дети, зависит и наше благосостояние. Вкладывая в образование, мы создаем крепкий фундамент для всей страны», — написал он.

В завершение лидер профсоюзов СОЦПРОФ пожелал педагогам не забывать о собственном отдыхе и семье.