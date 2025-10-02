СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны

В канун Дня учителя активисты общероссийского объединения профсоюзов СОЦПРОФ поздравили педагогов с их профессиональным праздником. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Сергей Вострецов / Telegram
Вручая заслуженные награды, Сергей Вострецов подчеркнул огромную роль учителей в жизни граждан:
Сергей Вострецов напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин уделяет учителям особое внимание, а правительству поставлена конкретная задача – выровнять зарплаты педагогов во всех регионах. А также он коснулся и своей законодательной инициативы.
В завершение лидер профсоюзов СОЦПРОФ пожелал педагогам не забывать о собственном отдыхе и семье.