Общество

Волонтеры молодежного центра навели порядок в псковском Летнем саду. ФОТО

Масштабная экологическая акция прошла в Пскове 4 октября, активисты молодежного центра организовали субботник на территории Летнего сада, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Сбор участников состоялся в 12:00 у памятника А.С. Пушкину. В течение двух часов добровольцы слаженно работали, приводя в порядок знаковое для горожан место: очищали территорию парка от мусора и опавшей листвы. В уборке приняли участие несколько десятков человек.

В завершение субботника организаторы выразили благодарность всем участникам за активную гражданскую позицию и практический вклад в благоустройство Пскова.

Смотрите также 25-й субботник псковского молодёжного центра собрал более 60 волонтёров

Активисты молодежного центра регулярно проводят подобные акции, уделяя особое внимание сохранению чистоты в значимых для города местах.