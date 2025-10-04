Общество

Лаунж бар Blueberry Lounge Pskov на улице на Вокзальной 29/43 закрылся навсегда

Лаунж-бар Blueberry Lounge Pskov, располагающийся на улице на Вокзальной, 29/43 в Пскове, закрылся навсегда, сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «Blueberry Lounge Pskov / Блюберри Лаунж Псков» / «ВКонтакте»

«Сегодня Blueberry Lounge закрывает свои двери навсегда. Спасибо вам за время, за доверие, за атмосферу, которую создавали вместе. Пусть каждый вечер здесь останется частью вашей памяти — как он останется в нашей», - говорится в сообщении.

Бар работал в Пскове с 2022 года.