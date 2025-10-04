Общество

Михаил Ведерников: Именно с учителями связаны самые яркие школьные воспоминания

С учителями связаны самые яркие воспоминания о школьной жизни. Об этом в своем поздравлении с Днем учителя сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Уважаемые педагоги и работники образовательных учреждений! От всей души поздравляю вас с Днём учителя! Ваша профессия – требовательная и удивительно многогранная. Вы оставляете след в каждом детском сердце. Именно с вами связаны самые яркие школьные воспоминания, радость от первых побед и удивление от разгаданных тайн науки. Вы даёте детям самый ценный капитал – прочную опору, которая помогает им вырасти уверенными, счастливыми и успешными людьми. Благодарю вас за непростой труд, безграничное терпение, мудрость и чуткость! Желаю вам успехов в новом учебном году и всего самого доброго!» - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня, 5 октября отмечается Всемирный день учителя.