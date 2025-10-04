Общество

Псковский Роспотребнадзор раскрыл секреты долголетия в разных странах

Секреты долголетия разных стран опубликовало управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области 5 октября в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Роспотребнадзор

«К воскресному завтраку предлагаем приятный контент! А вы знали, что на нашей планете есть так называемые «голубые зоны» – регионы, богатые рекордным количеством долгожителей. Ученые изучили их образ жизни и выделили общие черты: умеренное, но сбалансированное питание, богатое растительной пищей; активный и физически подвижный образ жизни; имеют цель в жизни, чувствуют себя частью сплоченного сообщества», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Дополнительную информацию можно узнать на карточках проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

«А какие секреты долголетия Вы возьмете в свою копилку?» - поинтересовались в ведомстве.