Общество

В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду»), а также первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

«Принятие законопроекта позволит официально обеспечить педагогических работников правом на получение бесплатного горячего питания не менее одного раза в день», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Организация питания педагогов проектом возлагается на образовательные учреждения, а для регионов предусматривается возможность получения федеральных субсидий на софинансирование.

Также инициативой предлагается финансировать расходы за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством, пишет РИА Новости.

В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время действующее законодательство содержит нормы об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий, однако права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены.

«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах», — сказал Дмитрий Гусев.