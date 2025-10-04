Общество

55% псковичей получают поздравления в честь профессиональных праздников — опрос

55% представителей экономически активного населения Пскова получают поздравления с профессиональными праздниками на работе. 33% респондентов — нет. К такому выводу пришли специалисты сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие граждане, имеющие опыт работы.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин. А горожан зрелого возраста с большим профессиональным стажем чаще, чем молодежь.

Чаще всего поздравляют представителей социально значимых профессий, связанных с заботой о людях. Абсолютными лидерами являются воспитатели (87%), врачи (82%), учителя (79%) и медицинские сестры (78%). Творческие, креативные и IT-специальности — дизайнеры (32%), маркетологи (34%) и программисты (38%) — получают поздравления реже всех. Таким образом, традиция празднования активнее соблюдается в бюджетной сфере и слабее в коммерческих (особенно, в технологических) отраслях.