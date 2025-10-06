Общество

Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог

Эксперт по возрастной психологии Марина Роднова ответила на вопрос, как выйти замуж с детьми и сохранить баланс между личной жизнью и воспитанием детей.

Психолог подчеркнула, что очень часто разведенная женщина с детьми первое время надеется на возобновление отношений с бывшим мужем. После - они не желают более вступать в брак, создавать семейные отношения.

Однако рано или поздно в жизни каждой разведенной женщины появляется тот самый мужчина. Именно в этот момент перед женщиной и матерью встает вопрос: как сохранить баланс между детьми и любимым человеком.

«Знаю по своему опыту, что многие женщины и очень многие мужчины не понимают, как воспитывать чужих детей, как жить единой семьей на едином пространстве с якобы чужим человеком. Как быть счастливой, как действительно сохранять тот самый пресловутый баланс, не предавать детей и отдаться полностью новым отношениям? У огромного количества женщин, которые ко мне приходят, есть чувство вины перед старшими детьми за то, что мама снова вышла замуж и что у них теперь «новый папа». Детям очень важно понимать, что у них есть родной отец, он хороший и нормальный человек. Просто родители не сошлись характерами, они не могут жить вместе, а по отдельности - вы два хороших человека. Ребенку нельзя ни в коем случае говорить, что его папа бросил, и теперь у тебя будет новый, хороший папа», – подчеркнула Марина Роднова.

Но как воспитывать любимых детей, давая им полноценную заботу и внимание, особенно если рождается новый ребёнок в новых отношениях? Как сделать так, чтобы старшие дети не остались ненужными и не чувствовали себя покинутыми? Психолог отметила, что на эти вопросы есть ответы:

«Во-первых, между мужем и женой, безусловно, должны быть открытость и понимание этой проблемы. Необходимо проблему перевести в задачу, и поэтапно решать ее вместе. Это не задача одной лишь мамы этих детей, но и её возлюбленного, её мужчины, который выбрал её вместе с детьми. Можно сказать, что это он приходит в их семью, он встраивается в их структуру. Он тоже должен понимать правила жизни в этой семье, правила игры и способствовать тому, чтобы влиться со своим мировоззрением, со своими традициями, привычками в новую семью, поддерживать ее и дать детям понять, что он ни в коем случае не претендует на роль папы, если они этого не хотят. Ведь у детей с отцом бывают разные отношения: одни ищут папу и рады ему, или же четко говорят: «У меня есть папа, ты не мой папа», - объясняет психолог.

В любом случае, мужчина тоже должен быть расположен и лоялен к детям. Ведь если изначально выбор женщины пал на мужчину, который категорически не приемлет ее детей, говорит: «Давай их отдадим отцу», «Давай их отдадим бабушке», то эксперт советует и вовсе не строить отношения с таким мужчиной.

«Важно выбирать себе такого партнера, который примет всю маленькую или большую семью целиком и будет сам интегрироваться в нее. Очень важно начать с себя и исцелить свои раны, прежде чем впускать в свою жизнь нового человека. Если женщина потеряла своего любимого мужа или произошёл развод, это в любом случае травма и очень большая. Если эти чувства не прорабатывать, если о них не говорить, если о них замалчивать, если пытаться от них убежать, то в этом случае новый мужчина неосознанно может стать триггером боли. И можно даже способствовать тому, что весь сценарий перестроится на новые отношения», - предупредила эксперт.

Именно поэтому важно принимать и понимать свои эмоции, не подавлять их, не подавлять свою боль, обиду, злость, разочарование, страх. Очень важно их прожить. Например, писать в дневнике, работать с состоянием внутреннего наблюдателя, когда человек отслеживает динамику своих эмоций, заменяя негатив на позитивные мысли.

«Не игнорируйте обращение к психологу. Это специально обученные люди, которые помогают разобраться с душевной болью. Важно отпустить чувство вины. И не бичевать себя за то, что произошло. Сейчас вы делаете всё возможное, чтобы вы и ваши дети были счастливы. И ни у кого не стоит задача стать идеальной матерью. Очень важно оставаться счастливой женщиной. Женщина, которая пытается быть идеальной матерью, дать своему ребёнку всё, в итоге превращается в женщину-невротика. Нет такой задачи у матери. Очень важно проложить свой путь к счастливой женщине. Ведь счастливая женщина — это залог счастья и её детей, и всей семьи в целом», - отметила Марина Роднова.

При этом весьма важно восстановить связь со своим телом. Важно начать их замечать и чувствовать, что с человеком происходит на самом деле.

«Когда я хочу пить, когда я хочу кушать, когда я хочу отдыхать, когда я хочу чем-то заниматься, потанцевать, допустим. Очень важно эту связь начать в себе восстанавливать. И для этого можно заниматься телесными практиками, которые помогут сосредоточиться на теле, расслабиться, почувствовать своё тело, почувствовать себя живой», - говорит спикер.

Например, танцы, медитация, дыхательные упражнения, йога, пилатес и оздоравливающая физкультура. Либо прогулки с целью внутренней сосредоточенности на своём теле.

«Когда женщина начинает ощущать целостность, своё тело, живет в балансе со своим телом, она становится более привлекательной, уверенной в себе. Она становится женщиной, а не ходячей головой», - отметила психолог.

Эксперт добавила, что встретив любимого человека, важно дать понять мужчине, что женщина не одна, у неё есть любимые дети, которых она не прячет и не игнорирует, а, наоборот, женщина гордится ими и счастлива, что у нее есть дети.

Также и дети должны понимать и быть готовыми к тому, что в их жизнь придёт новый человек. Как можно подготовить детей к этому? В виде открытого разговора: поговорить с детьми о своих чувствах и желаниях, о своих мыслях. Что мама хочет быть счастливой, имея близкого человека, который будет поддерживать, с которым она вместе будете идти к вашим общим целям. При этом говорить с детьми нужно на том языке, который им будет понятен в силу возраста, пишет RuNews24.ru.

Психолог посоветовала не спешить знакомить детей с новым партнером. Знакомство женщины и мужчины в идеале должны проходить на нейтральной территории. Позднее, когда влюбленные поймут, что они хотят идти дальше по жизни, можно знакомить партнера с детьми. Это знакомство также должно происходить на нейтральной территории.

«И такие изначально короткие первые встречи, совместные занятия помогут детям присмотреться и познакомиться с вашим новым партнером без какого-либо давления, без форсирования событий. И позволит им начать сближаться, выражая совместную симпатию. Но очень важно разграничить роли и показать детям, что ваш новый мужчина - это не замена их отцу и у него всегда будет своя уникальная роль в вашей жизни. Ни в коем случае не надо детей заставлять называть вашего нового партнера папой или дядей. Пусть они сами выберут, как к нему обращаться. Ключ к успеху в такой ситуации - это умение находить баланс между миром вашей семьи, которая была сложена, и миром отношений с любимым мужчиной. Очень важно не растворяться в семейных хлопотах, а выделять время только для себя и партнера. Это поможет сохранить близость и искренность, интимность, романтику которые очень важны для развития отношений. Точно так же важно выделять время только для детей. Очень важно находить время, которое будет проведено наедине с каждым ребенком. Это необходимо, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и заброшенными», - уточнила специалист.

Это важно знать каждому ребёнку: он важен, его мысли значимы, он любим и ценен. Новые отношения, в которые вступает женщина, не отнимают у них любовь и внимание мамы. Они не потеряют свою маму.