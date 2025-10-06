Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Воркаут в Пскове
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 06.10.2025 22:000 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог 06.10.2025 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети» 06.10.2025 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов 06.10.2025 20:400 ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества 06.10.2025 20:390 Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 30.09.2025 14:530 Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка 29.09.2025 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог

06.10.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Эксперт по возрастной психологии Марина Роднова ответила на вопрос, как выйти замуж с детьми и сохранить баланс между личной жизнью и воспитанием детей.

Психолог подчеркнула, что очень часто разведенная женщина с детьми первое время надеется на возобновление отношений с бывшим мужем. После - они не желают более вступать в брак, создавать семейные отношения.

Однако рано или поздно в жизни каждой разведенной женщины появляется тот самый мужчина. Именно в этот момент перед женщиной и матерью встает вопрос: как сохранить баланс между детьми и любимым человеком.

«Знаю по своему опыту, что многие женщины и очень многие мужчины не понимают, как воспитывать чужих детей, как жить единой семьей на едином пространстве с якобы чужим человеком. Как быть счастливой, как действительно сохранять тот самый пресловутый баланс, не предавать детей и отдаться полностью новым отношениям? У огромного количества женщин, которые ко мне приходят, есть чувство вины перед старшими детьми за то, что мама снова вышла замуж и что у них теперь «новый папа». Детям очень важно понимать, что у них есть родной отец, он хороший и нормальный человек. Просто родители не сошлись характерами, они не могут жить вместе, а по отдельности - вы два хороших человека. Ребенку нельзя ни в коем случае говорить, что его папа бросил, и теперь у тебя будет новый, хороший папа», – подчеркнула Марина Роднова.

Но как воспитывать любимых детей, давая им полноценную заботу и внимание, особенно если рождается новый ребёнок в новых отношениях? Как сделать так, чтобы старшие дети не остались ненужными и не чувствовали себя покинутыми? Психолог отметила, что на эти вопросы есть ответы:

«Во-первых, между мужем и женой, безусловно, должны быть открытость и понимание этой проблемы. Необходимо проблему перевести в задачу, и поэтапно решать ее вместе. Это не задача одной лишь мамы этих детей, но и её возлюбленного, её мужчины, который выбрал её вместе с детьми. Можно сказать, что это он приходит в их семью, он встраивается в их структуру. Он тоже должен понимать правила жизни в этой семье, правила игры и способствовать тому, чтобы влиться со своим мировоззрением, со своими традициями, привычками в новую семью, поддерживать ее и дать детям понять, что он ни в коем случае не претендует на роль папы, если они этого не хотят. Ведь у детей с отцом бывают разные отношения: одни ищут папу и рады ему, или же четко говорят: «У меня есть папа, ты не мой папа», - объясняет психолог.

В любом случае, мужчина тоже должен быть расположен и лоялен к детям. Ведь если изначально выбор женщины пал на мужчину, который категорически не приемлет ее детей, говорит: «Давай их отдадим отцу», «Давай их отдадим бабушке», то эксперт советует и вовсе не строить отношения с таким мужчиной.

«Важно выбирать себе такого партнера, который примет всю маленькую или большую семью целиком и будет сам интегрироваться в нее. Очень важно начать с себя и исцелить свои раны, прежде чем впускать в свою жизнь нового человека. Если женщина потеряла своего любимого мужа или произошёл развод, это в любом случае травма и очень большая. Если эти чувства не прорабатывать, если о них не говорить, если о них замалчивать, если пытаться от них убежать, то в этом случае новый мужчина неосознанно может стать триггером боли. И можно даже способствовать тому, что весь сценарий перестроится на новые отношения», - предупредила эксперт.

Именно поэтому важно принимать и понимать свои эмоции, не подавлять их, не подавлять свою боль, обиду, злость, разочарование, страх. Очень важно их прожить. Например, писать в дневнике, работать с состоянием внутреннего наблюдателя, когда человек отслеживает динамику своих эмоций, заменяя негатив на позитивные мысли.

«Не игнорируйте обращение к психологу. Это специально обученные люди, которые помогают разобраться с душевной болью. Важно отпустить чувство вины. И не бичевать себя за то, что произошло. Сейчас вы делаете всё возможное, чтобы вы и ваши дети были счастливы. И ни у кого не стоит задача стать идеальной матерью. Очень важно оставаться счастливой женщиной. Женщина, которая пытается быть идеальной матерью, дать своему ребёнку всё, в итоге превращается в женщину-невротика. Нет такой задачи у матери. Очень важно проложить свой путь к счастливой женщине. Ведь счастливая женщина — это залог счастья и её детей, и всей семьи в целом», - отметила Марина Роднова.

При этом весьма важно восстановить связь со своим телом. Важно начать их замечать и чувствовать, что с человеком происходит на самом деле.

«Когда я хочу пить, когда я хочу кушать, когда я хочу отдыхать, когда я хочу чем-то заниматься, потанцевать, допустим. Очень важно эту связь начать в себе восстанавливать. И для этого можно заниматься телесными практиками, которые помогут сосредоточиться на теле, расслабиться, почувствовать своё тело, почувствовать себя живой», - говорит спикер.

Например, танцы, медитация, дыхательные упражнения, йога, пилатес и оздоравливающая физкультура. Либо прогулки с целью внутренней сосредоточенности на своём теле.

«Когда женщина начинает ощущать целостность, своё тело, живет в балансе со своим телом, она становится более привлекательной, уверенной в себе. Она становится женщиной, а не ходячей головой», - отметила психолог.

Эксперт добавила, что встретив любимого человека, важно дать понять мужчине, что женщина не одна, у неё есть любимые дети, которых она не прячет и не игнорирует, а, наоборот, женщина гордится ими и счастлива, что у нее есть дети.

Также и дети должны понимать и быть готовыми к тому, что в их жизнь придёт новый человек. Как можно подготовить детей к этому? В виде открытого разговора: поговорить с детьми о своих чувствах и желаниях, о своих мыслях. Что мама хочет быть счастливой, имея близкого человека, который будет поддерживать, с которым она вместе будете идти к вашим общим целям. При этом говорить с детьми нужно на том языке, который им будет понятен в силу возраста, пишет RuNews24.ru.

Психолог посоветовала не спешить знакомить детей с новым партнером. Знакомство женщины и мужчины в идеале должны проходить на нейтральной территории. Позднее, когда влюбленные поймут, что они хотят идти дальше по жизни, можно знакомить партнера с детьми. Это знакомство также должно происходить на нейтральной территории.

«И такие изначально короткие первые встречи, совместные занятия помогут детям присмотреться и познакомиться с вашим новым партнером без какого-либо давления, без форсирования событий. И позволит им начать сближаться, выражая совместную симпатию. Но очень важно разграничить роли и показать детям, что ваш новый мужчина - это не замена их отцу и у него всегда будет своя уникальная роль в вашей жизни. Ни в коем случае не надо детей заставлять называть вашего нового партнера папой или дядей. Пусть они сами выберут, как к нему обращаться. Ключ к успеху в такой ситуации - это умение находить баланс между миром вашей семьи, которая была сложена, и миром отношений с любимым мужчиной. Очень важно не растворяться в семейных хлопотах, а выделять время только для себя и партнера. Это поможет сохранить близость и искренность, интимность, романтику которые очень важны для развития отношений. Точно так же важно выделять время только для детей. Очень важно находить время, которое будет проведено наедине с каждым ребенком. Это необходимо, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и заброшенными», - уточнила специалист.

Это важно знать каждому ребёнку: он важен, его мысли значимы, он любим и ценен. Новые отношения, в которые вступает женщина, не отнимают у них любовь и внимание мамы. Они не потеряют свою маму.

«Постепенно включайте вашего партнёра в семейные дела — совместные походы, прогулки, походы в кино, поездки на природу, ужины, совместные проекты по дому, что-то подремонтировать или сделать вместе. Это поможет всем привыкнуть друг к другу и создать новые традиции. Хочу подчеркнуть, что стремление выйти замуж и не оставаться одной — естественно для любой женщины в любом возрасте. Однако очень важно не торопиться. Это важное событие, которое требует времени. Вначале стоит разобраться с собой, закрыть эмоциональные страницы прошлых отношений, извлечь уроки и принять важные решения. Если этого не сделать, есть риск привлечь в жизнь похожего человека, с которым может быть также негармонично. Самое главное — не то, как быстро вы выйдете замуж, а насколько вы сами готовы к этому важному этапу. Счастье возможно, когда вы открыты для любви, не зациклены на прошлом и не считаете, что другой единственный и другого не найти. При этом важно оставаться целостной и заботливой мамой для своих детей. Это не разные пути — их вполне можно объединить. Так вы сможете стать по-настоящему счастливыми — и вместе со своим новым любимым человеком, и со своими детьми, создавая дружную и счастливую семью», – заключила психолог Марина Роднова.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 9 человек
06.10.2025, 22:000 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог 06.10.2025, 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети» 06.10.2025, 21:200 В псковском следственном изоляторе прочли стихи Есенина 06.10.2025, 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках
06.10.2025, 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов 06.10.2025, 20:450 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой. ВИДЕО 06.10.2025, 20:400 ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества 06.10.2025, 20:390 Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе
06.10.2025, 20:200 В Госдуме предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку 06.10.2025, 20:000 День в истории ПЛН. 6 октября 06.10.2025, 19:400 Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике состоится в Пскове 06.10.2025, 19:250 Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино
06.10.2025, 19:200 В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок 06.10.2025, 19:170 На трех участках трассы Р-23 в Псковской области 7 октября введут реверсивное движение 06.10.2025, 19:000 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? ВИДЕО 06.10.2025, 18:470 Псков на один день стал столицей джампинга
06.10.2025, 18:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 октября 06.10.2025, 18:150 Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове 06.10.2025, 18:012 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 06.10.2025, 17:530 Людмилу Лукьянову назначили зампредом Псковского городского суда
06.10.2025, 17:490 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола? 06.10.2025, 17:450 Любовь Трифонова: Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения 06.10.2025, 17:450 От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина 06.10.2025, 17:320 Зараженный гранулоцитарным анаплазмозом клещ выявлен в Великих Луках
06.10.2025, 17:260 Чемпиона в ритм-симуляторе Just Dance определили в Пскове 06.10.2025, 17:190 Единый день приема участников СВО по вопросам медицины состоится в Псковской области 06.10.2025, 17:090 ЗАО «ЗЭТО» удостоили наград на международной выставке в Уфе 06.10.2025, 17:050 В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек
06.10.2025, 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 16:380 Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы 06.10.2025, 16:300 Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей 06.10.2025, 16:282 Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
06.10.2025, 16:210 В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания 06.10.2025, 16:120 Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»  06.10.2025, 16:030 Чемпионат по классическим шахматам стартует в Пскове 9 октября 06.10.2025, 15:590 В России начали строить первые теплицы для бананов
06.10.2025, 15:470 Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО 06.10.2025, 15:470 Несовершеннолетнего псковича осудили за мошенничество с пенсионерами 06.10.2025, 15:450 Псковичи теперь могут контролировать взносы на капремонт онлайн 06.10.2025, 15:261 В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы
06.10.2025, 15:170 В Пскове водитель ВАЗ врезался в Mitsubishi Outlander, в опору освещения и сбежал 06.10.2025, 15:100 Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест» 06.10.2025, 15:080 Клуб «Псков» стал чемпионом области по футболу 06.10.2025, 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО
06.10.2025, 14:240 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной 06.10.2025, 14:230 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября 06.10.2025, 14:190 В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения 06.10.2025, 14:151 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7
06.10.2025, 14:070 Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе 06.10.2025, 14:040 Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове 06.10.2025, 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета 06.10.2025, 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября
06.10.2025, 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея 06.10.2025, 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области 06.10.2025, 13:410 Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области 06.10.2025, 13:370 Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.10.2025, 13:310 Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области 06.10.2025, 13:260 Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов премии Минкультуры  06.10.2025, 13:200 «Выбуты – память сердца»: вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 06.10.2025, 13:120 Заявление о признании банкротом компании «Евро-Керамика Печоры» поступило в суд
06.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? 06.10.2025, 13:011 Ретроспектива: башня на месте часовни, конка и строительство Ольгинского моста 06.10.2025, 12:590 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2025 год 06.10.2025, 12:480 Псковичка Валерия Зайцева вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия»
06.10.2025, 12:250 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?  06.10.2025, 12:230 Автоматическое оружие без боеприпасов нашли в мусорном контейнере на Завеличье 06.10.2025, 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 06.10.2025, 12:080 Минометную мину идентифицировали в псковской деревне Малая Гоголевка
06.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень» 06.10.2025, 11:510 Более 300 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 06.10.2025, 11:500 Псковичка заняла второе место в настольном теннисе на спартакиаде пенсионеров РФ 06.10.2025, 11:390 Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг
06.10.2025, 11:300 Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Речной в Великих Луках 06.10.2025, 11:200 Суд взыскал почти миллион рублей за подготовку к капремонту моста в Великих Луках 06.10.2025, 11:100 Псковская область сохранила 60 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения 06.10.2025, 10:490 Хозпостройка и кровля горели на улице Октябрьской в Дедовичах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru