В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек

На торжественной церемонии в день празднования 82-й годовщины освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков имена 14 жителей района, внесших значительный вклад в его развитие, занесли на районную Доску почета. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram
Награды удостоились представители самых разных сфер — здравоохранения, образования, культуры, предпринимательства, социальной службы и промышленности. Среди них:
- Вера Банарь – общественник территориального отдела Плисская волость;
- Валентина Войтенкова – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Михаил Глазейкин – врач общей практики Невельской межрайонной больницы»;
- Екатерина Дивакова – заместитель директора по спортивной работе муниципального бюджетного учреждения «Лидер»;
- Александр Жуковский – индивидуальный предприниматель;
- Сергей Зуев – тракторист автоколонны транспортного цеха общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ»;
- Марина Киселева – директор средней общеобразовательной школы №1 имени К. С. Заслонова;
- Агафия Колюк – администратор высшей категории муниципального бюджетного учреждения культуры Невельского района «Культура и досуг»;
- Светлана Лещенко – экскурсовод Музея истории Невеля;
- Ирина Николаева – ведущий экономист централизованной бухгалтерии управления образования, физической культуры и спорта администрации Невельского муниципального округа;
- Дмитрий Соловьев - мастер производственного обучения Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа;
- Иван Фадеев – индивидуальный предприниматель;
- Галина Фокеева – социальный работник Центра социального обслуживания Невельского района;
- Константин Шикман – слесарь по ремонту автомобилей ООО «НевельАвто».
В своем обращении к собравшимся Олег Майоров подчеркнул символичность события: «Выражаю вам благодарность и искреннюю признательность за ваш ежедневный труд, успехи и достижения, неравнодушное отношение к Невельскому району. Желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и уверенности в собственных силах!»