В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек

На торжественной церемонии в день празднования 82-й годовщины освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков имена 14 жителей района, внесших значительный вклад в его развитие, занесли на районную Доску почета. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

Награды удостоились представители самых разных сфер — здравоохранения, образования, культуры, предпринимательства, социальной службы и промышленности. Среди них:

Вера Банарь – общественник территориального отдела Плисская волость; Валентина Войтенкова – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства; Михаил Глазейкин – врач общей практики Невельской межрайонной больницы»; Екатерина Дивакова – заместитель директора по спортивной работе муниципального бюджетного учреждения «Лидер»; Александр Жуковский – индивидуальный предприниматель; Сергей Зуев – тракторист автоколонны транспортного цеха общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ»; Марина Киселева – директор средней общеобразовательной школы №1 имени К. С. Заслонова; Агафия Колюк – администратор высшей категории муниципального бюджетного учреждения культуры Невельского района «Культура и досуг»; Светлана Лещенко – экскурсовод Музея истории Невеля; Ирина Николаева – ведущий экономист централизованной бухгалтерии управления образования, физической культуры и спорта администрации Невельского муниципального округа; Дмитрий Соловьев - мастер производственного обучения Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа; Иван Фадеев – индивидуальный предприниматель; Галина Фокеева – социальный работник Центра социального обслуживания Невельского района; Константин Шикман – слесарь по ремонту автомобилей ООО «НевельАвто».

В своем обращении к собравшимся Олег Майоров подчеркнул символичность события: «Выражаю вам благодарность и искреннюю признательность за ваш ежедневный труд, успехи и достижения, неравнодушное отношение к Невельскому району. Желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и уверенности в собственных силах!»