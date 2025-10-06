Общество

Людмилу Лукьянову назначили зампредом Псковского городского суда

Указом президента Российской Федерации от 6 октября №706 на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Псковского городского суда назначили Людмилу Лукьянову, следует из документа.

Тем же указом судьей Гдовского районного суда назначили Светлану Самсонову, а судьей Псковского районного суда - Александра Николаева.

Напомним, ранее, 3 октября, состоялось заседание квалификационной коллегии судей Псковской области. По его итогам на должность заместителя председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендовали Надежду Прокофьеву.