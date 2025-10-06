Общество

ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества

В Псковской области в этом году будет реализовано около сотни проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), направленных на ремонт и благоустройство захоронений, а также мероприятия по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, все проекты ранее получили грантовую поддержку по итогам тематического регионального конкурса. В общей сложности на реализацию инициатив ТОС направлено 33 млн рублей.

Фотографии предоставлены управлением муниципального развития правительства Псковской области

Работы по многим проектам в настоящее время завершены, отметили в управлении муниципального развития правительства Псковской области. Данные проекты и инициативы ТОС приобретают особую значимость в Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.

Так, например, благодаря ТОСу «Парковый» на стене жилого дома на улице Первомайской в поселке Локня появился мурал, который напоминает о подвиге Александра Матросова в феврале 1943 года. Теперь на одном из фасадов можно увидеть картину по мотивам полотна известного советского художника-баталиста Владимира Панфилова «Александр Матросов». Дом стоит на оживленной улице, что, по замыслу локнянцев, заставит гостей поселка чаще вспоминать о мужестве Героя Советсткого Союза.

С помощью проекта ТОС «Тямша» отремонтирован обелиск, расположенный у дороги Палкино — Псков в деревне Филатова Гора Псковского округа. Благодаря выигранному гранту восстановлена плита с надписью «Вечная память воинам, погибшим в первом бою в июле 1941», благоустроена прилегающая территория и заменена ограда.

В Стругах Красных по проекту ТОС «Победа» удалось отремонтировать памятник военной технике «Тяжелый танк ИС-3», который установлен в память о подвиге танкистов во время освобождения поселка в феврале 1944 года. Грантовые средства помогли отреставрировать георгиевскую ленту, которая обрамляет монумент, а также привести в порядок прилегающую территорию, высадить туи.

ТОС «Северный» из Великих Лук подготовил другой проект-победитель. Проект «Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги…» направлен на благоустройство входной зоны Братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в 1941–1943 годах. В послевоенные годы туда были перенесены могилы воинов Красной Армии, погибших в боях за Великие Луки, в числе которых: Герой Советского Союза М. К. Кузьмин, генерал В. Д. Сибирцев, писатель В. П. Ставский, 16-летний ополченец В. Зверев, а также братские могилы бойцов Красной Армии. Перезахоронения производились с территории Великих Лук, а также из расположенных поблизости деревень. В настоящее время на плитах нанесено более 6,5 тысячи имен.

Муниципальными образованиями проводится активная работа по приведению в надлежащий вид воинских захоронений, памятников и памятных знаков. В 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» госпрограммы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия» проводится ремонт 26 воинских захоронений, памятников, памятных знаков. Сумма областного бюджета, направленная на данные мероприятия, составляет 6,2 млн рублей. Благоустройство воинских захоронений также осуществляется при участии представителей общественных объединений, предприятий, учреждений, социальных партнеров, в том числе некоммерческих организаций, инициативных граждан — волонтеров, с привлечением молодежи.