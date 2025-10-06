Общество

За попытку нелегального ввоза почти 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже

В Себеже пресечен незаконный ввод 19,8 тонны груш из Бельгии 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее в деревне Байдаково Себежского района сотрудники Псковской таможни остановили автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз продукции без документов, подтверждающих ее карантинное фитосанитарное состояние и происхождение, с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов. Автотранспортное средство было передано должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках компетенций.

На складе временного хранения при осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля должностными лицами управления Россельхознадзора была выявлена партия свежих груш общим весом 19,8 тонны. На коробках с фруктами содержались упаковочные этикетки с указанием страны происхождения – Бельгия. Во исполнение указа президента РФ от 29 июля 2015 года №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», груши пришлось уничтожить.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.