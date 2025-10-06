Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона

Псковская Лента Новостей даёт возможность прославлять жителей региона и узнавать об их достижениях. Такое мнение высказал президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.
«Для меня Псковская Лента Новостей – это источник важной информации, это та площадка, где можно узнать важные новости о происходящем в нашем регионе и не только», - сказал Александр Кузьмин.
На ПЛН пишут о самых высших достижениях спортсменов, промышленников и предпринимателей города и области, что очень важно для Александра Кузьмина.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.