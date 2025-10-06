Общество

Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона

Псковская Лента Новостей даёт возможность прославлять жителей региона и узнавать об их достижениях. Такое мнение высказал президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

«Для меня Псковская Лента Новостей – это источник важной информации, это та площадка, где можно узнать важные новости о происходящем в нашем регионе и не только», - сказал Александр Кузьмин.

На ПЛН пишут о самых высших достижениях спортсменов, промышленников и предпринимателей города и области, что очень важно для Александра Кузьмина.

«Для меня это очень важно, потому что я горжусь своим регионом, и Псковская Лента Новостей по-настоящему даёт возможность прославлять лучших и и не только лучших, а вообще жителей нашего региона и узнавать об их достижениях. Поэтому поздравляю весь коллектив ПЛН и хочу вам пожелать дальнейшего развития, чтобы все новости блистали, чтобы все новости собирали только положительные комментарии и огромное количество позитива среди жителей нашего региона», - заключил спортсмен.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

