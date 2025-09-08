Псковcкая обл.
Общество

Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду

10.09.2025 16:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей является единственным рупором, который говорит правду жителям Псковской области. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов.

«Пожалуй, ПЛН сегодня - единственный рупор, который говорит правду. Из ПЛН абсолютное большинство людей в нашей области получает правдивую информацию, это точно. Я нисколько не делаю вам комплиментов. Хочу сказать, что это удивительно, но все получилось. Те, кто создавал ПЛН 25 лет назад, просто молодцы. 25-летний юбилей - это начало, наверное, большого пути. Я думаю, что у вас все получится. Будет продолжение, следующий юбилей, потому что вы окрепли, вы правдивы, вы всегда востребованы в обществе. С праздником вас, большое спасибо за вашу работу», - сказал Виктор Антонов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 100 человек
