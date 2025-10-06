Общество

День действий «За достойный труд!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всемирный день действий «За достойный труд!» отметил Псковский областной совет профессиональных союзов 7 октября.

В этот день у профсоюзов принято проводить торжественные мероприятия, связанные с тематикой дня. Псковский областной совет профсоюзов в этом смысле не отходит от многолетних традиций. День действий для Псковского облсовпрофа начался с возложения цветов и гирлянд к монументу погибшим героям специальной военной операции в Выбутах. Продолжением стал благотворительный концерт, который состоялся в стенах Дома профсоюзов. Поздравить всех причастных вызвались различные по тематике и жанрам коллективы и сольные исполнители стихов, песен и танцев.

