День в истории ПЛН. 8 октября

08.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 8 октября в разные годы.

 

2001 год. Крупная тактическая группировка псковских десантников отбыла к месту боевых действий в Чечне

Первая тактическая сводная группировка из состава 76-й гвардейской Черниговской дивизии ВДВ отбыла к месту боевых действий в Чечне. Таким образом началась очередная плановая замена псковских десантников, находящихся в настоящее время на Северном Кавказе.

Как сообщал корреспонденту ПЛН старший офицер дивизии по связям с общественностью капитан Руслан Компанец, основу убывшей группировки составили гвардейцы-десантники 234-го парашютно-десантного полка. Следующая партия псковских десантников отправится вслед за своими товарищами в следующие выходные. Всего планируется заменить более 1000 военнослужащих. На митинге, посвященном отправке, выступил командир дивизии генерал-майор Станислав Семенюта. Он призвал подчиненных строго следовать приказам командиров и начальников, проявлять бдительность и взаимовыручку.

2002 год. Отстраненный от работы председатель комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова отказывается являться на допросы

Отстраненный от работы председатель комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова Евгений Люхатан отказывается являться на допросы, объясняя свое поведение плохим состоянием здоровья.

С момента возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества прошло уже больше месяца, тем не менее Евгений Люхатан, которому предъявлены обвинения, пока побывал только на одном допросе. Продолжался он, впрочем, недолго: на все поставленные следователем вопросы Евгений Васильевич ответил категорическим «нет», после чего покинул кабинет.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УВД города Пскова, несмотря на неоднократные приглашения на допрос, Люхатан отказывается являться даже в присутствии адвоката, объясняя свое поведение плохим состоянием здоровья. Тем не менее заболевание бывшего председателя комитета по торговле не относится к категории тяжелых, чтобы игнорировать оперативно-следственные мероприятия, считают в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.

Между тем экс-чиновника, обвиненного по части 1 статьи 290 УК РФ – «получение взяток», неоднократно видели на рынках города. По сведениям нашего источника, запугивания продавцов, подписавших жалобу мэру города на неправомочные действия Евгения Люхотана, продолжаются.

2003 год. 15 октября в псковских школах прозвучит «тревожный звонок президенту»

Второй этап всероссийской акции коллективного протеста работников бюджетной сферы планировалось провести в городе Пскове 15 октября. Решение об участие в акции было принято на расширенном пленуме Псковского областного комитета профсоюза работников образования и науки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщали в Псковском областном профсоюзе работников науки и образования.

В ходе пленума было решено до 15 октября собрать подписи в поддержку обращения работников образования и науки к президенту России Владимиру Путину, Федеральному собранию и правительству России с требованием повышения заработной платы работникам образования в 2004 году в 1,5 раза и принятием целевой программы «Студенчество России».

15 октября во всех образовательных учреждениях города Пскова с 12 до 13 часов будет проведена акция под названием «Тревожный школьный звонок президенту». Акция пройдет в форме подачи школьного звонка.

После этого состоится экстренное собрание педагогических работников, в ходе которого будет составлена телеграмма с требованием «не допустить дальнейшего обнищания работников образования, следствием которого является ухудшение кадровой ситуации в отрасли».

В заключение акции будет проведено пикетирование здания областной администрации, в котором примут участие представители городских и районных профсоюзных организаций, а также первичных организаций вузов, ссузов и учреждений начального профессионального образования.

2007 год. Ян Лузин: Дни Псковской области в Латвии доказали, что с псковичами готовы работать

«Я впервые представлял город на подобном мероприятии, мне все очень понравилось – и уровень организации, и прием латвийской стороны. Прием был действительно теплый. Видно, что россиян ждут в Латвии, с ними готовы работать, что Латвия готова вкладывать деньги в Россию», - заявлял 18 лет назад глава города Пскова Ян Лузин по итогам проведения Дней Псковской области в Латвии.

Он подчеркнул, что через формальное общение, по телефону, через Интернет, складывается однобокое впечатление, а живой диалог позволяет получить объективную картину. «Непосредственный контакт, общение напрямую дает 100%-ную информацию, без искажений. И по итогам этих встреч стало понятно, что обе стороны, находящиеся по разные стороны границы, нужны друг другу», - сказал Ян Лузин.

Дни Псковской области в Латвии были организованы с 5 по 7 октября в Риге. Площадки для проведения круглых столов, выставок и театральных представлений предоставил Дом Москвы, мероприятие проходило при поддержке посольства России в Латвии, Агентства инвестиций и развития Латвии. В эти дни Ригу посетили более 400 псковичей, более 100 представителей латвийского бизнеса приняли участие в круглых столах, обменялись контактами, обсудили спорные вопросы с российскими коллегами. Руководители Агентства инвестиций и развития Латвии отмечали наивысочайший уровень представительства в ходе проведения Дней Псковской области в Латвии.

2008 год. В Псковской областной больнице проведена уникальная операция

В Псковской областной больнице проведена уникальная операция: 55-летнему жителю Псковского района пришили руку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии Валентин Шкурин.

Несчастный случай произошел в минувшую пятницу вечером. Житель деревни Лажнево в Псковском районе Анатолий Гораев попросил пилораму у своего соседа. «Моя-то сломалась, а к новой я не очень привык. Включил, а не посмотрел, что снизу круг незащищен. Зацепило рукав куртки, а дальше… получилось то, что получилось», - рассказал об обстоятельствах произошедшего сам пострадавший.

Когда первый шок прошел, руку крепко перетянули жгутом, а уже потом пострадавшего повезли в больницу - выручил сосед. На операционный стол Анатолий попал в 19.20, а сама операция закончилась в 22.00.

«По медицинским нормам это довольно быстро, но в нашем отделении уже накоплен солидный опыт работы с подобными травмами», - пояснил Валентин Шкурин.

На его счету это уже четырнадцатая операция, когда жителей области, ставших жертвами несчастных случаев, возвращают к нормальной жизни.

«Со дня операции прошла почти неделя, и мы, признаться, боялись осложнений, что рука может не прижиться, но сейчас уже все страхи позади, - отметил доктор. - Думаю, что уже через пару недель в список медицинских процедур мы внесем лечебную физкультуру».

Отметим, что доктор Шкурин первым в истории псковской медицины освоил методику подобного рода операций, и до сих пор помнит свою первую пациентку - девочку 14-ти лет, которая потеряла кисть в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем.

«В этом году мне исполнилось 55 (ред. - 1 марта 2008 года), и в этот юбилейный год доктор сделал мне настоящий юбилейный подарок, за что я ему безмерно благодарен», - добавил Анатолий.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

