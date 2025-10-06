День в истории ПЛН. 8 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 8 октября в разные годы.
Первая тактическая сводная группировка из состава 76-й гвардейской Черниговской дивизии ВДВ отбыла к месту боевых действий в Чечне. Таким образом началась очередная плановая замена псковских десантников, находящихся в настоящее время на Северном Кавказе.
Как сообщал корреспонденту ПЛН старший офицер дивизии по связям с общественностью капитан Руслан Компанец, основу убывшей группировки составили гвардейцы-десантники 234-го парашютно-десантного полка. Следующая партия псковских десантников отправится вслед за своими товарищами в следующие выходные. Всего планируется заменить более 1000 военнослужащих. На митинге, посвященном отправке, выступил командир дивизии генерал-майор Станислав Семенюта. Он призвал подчиненных строго следовать приказам командиров и начальников, проявлять бдительность и взаимовыручку.
Отстраненный от работы председатель комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова Евгений Люхатан отказывается являться на допросы, объясняя свое поведение плохим состоянием здоровья.
С момента возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества прошло уже больше месяца, тем не менее Евгений Люхатан, которому предъявлены обвинения, пока побывал только на одном допросе. Продолжался он, впрочем, недолго: на все поставленные следователем вопросы Евгений Васильевич ответил категорическим «нет», после чего покинул кабинет.
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УВД города Пскова, несмотря на неоднократные приглашения на допрос, Люхатан отказывается являться даже в присутствии адвоката, объясняя свое поведение плохим состоянием здоровья. Тем не менее заболевание бывшего председателя комитета по торговле не относится к категории тяжелых, чтобы игнорировать оперативно-следственные мероприятия, считают в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.
Между тем экс-чиновника, обвиненного по части 1 статьи 290 УК РФ – «получение взяток», неоднократно видели на рынках города. По сведениям нашего источника, запугивания продавцов, подписавших жалобу мэру города на неправомочные действия Евгения Люхотана, продолжаются.
Второй этап всероссийской акции коллективного протеста работников бюджетной сферы планировалось провести в городе Пскове 15 октября. Решение об участие в акции было принято на расширенном пленуме Псковского областного комитета профсоюза работников образования и науки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщали в Псковском областном профсоюзе работников науки и образования.
В ходе пленума было решено до 15 октября собрать подписи в поддержку обращения работников образования и науки к президенту России Владимиру Путину, Федеральному собранию и правительству России с требованием повышения заработной платы работникам образования в 2004 году в 1,5 раза и принятием целевой программы «Студенчество России».
15 октября во всех образовательных учреждениях города Пскова с 12 до 13 часов будет проведена акция под названием «Тревожный школьный звонок президенту». Акция пройдет в форме подачи школьного звонка.
После этого состоится экстренное собрание педагогических работников, в ходе которого будет составлена телеграмма с требованием «не допустить дальнейшего обнищания работников образования, следствием которого является ухудшение кадровой ситуации в отрасли».
В заключение акции будет проведено пикетирование здания областной администрации, в котором примут участие представители городских и районных профсоюзных организаций, а также первичных организаций вузов, ссузов и учреждений начального профессионального образования.
«Я впервые представлял город на подобном мероприятии, мне все очень понравилось – и уровень организации, и прием латвийской стороны. Прием был действительно теплый. Видно, что россиян ждут в Латвии, с ними готовы работать, что Латвия готова вкладывать деньги в Россию», - заявлял 18 лет назад глава города Пскова Ян Лузин по итогам проведения Дней Псковской области в Латвии.
Он подчеркнул, что через формальное общение, по телефону, через Интернет, складывается однобокое впечатление, а живой диалог позволяет получить объективную картину. «Непосредственный контакт, общение напрямую дает 100%-ную информацию, без искажений. И по итогам этих встреч стало понятно, что обе стороны, находящиеся по разные стороны границы, нужны друг другу», - сказал Ян Лузин.
Дни Псковской области в Латвии были организованы с 5 по 7 октября в Риге. Площадки для проведения круглых столов, выставок и театральных представлений предоставил Дом Москвы, мероприятие проходило при поддержке посольства России в Латвии, Агентства инвестиций и развития Латвии. В эти дни Ригу посетили более 400 псковичей, более 100 представителей латвийского бизнеса приняли участие в круглых столах, обменялись контактами, обсудили спорные вопросы с российскими коллегами. Руководители Агентства инвестиций и развития Латвии отмечали наивысочайший уровень представительства в ходе проведения Дней Псковской области в Латвии.
В Псковской областной больнице проведена уникальная операция: 55-летнему жителю Псковского района пришили руку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии Валентин Шкурин.
Несчастный случай произошел в минувшую пятницу вечером. Житель деревни Лажнево в Псковском районе Анатолий Гораев попросил пилораму у своего соседа. «Моя-то сломалась, а к новой я не очень привык. Включил, а не посмотрел, что снизу круг незащищен. Зацепило рукав куртки, а дальше… получилось то, что получилось», - рассказал об обстоятельствах произошедшего сам пострадавший.
Когда первый шок прошел, руку крепко перетянули жгутом, а уже потом пострадавшего повезли в больницу - выручил сосед. На операционный стол Анатолий попал в 19.20, а сама операция закончилась в 22.00.
«По медицинским нормам это довольно быстро, но в нашем отделении уже накоплен солидный опыт работы с подобными травмами», - пояснил Валентин Шкурин.
На его счету это уже четырнадцатая операция, когда жителей области, ставших жертвами несчастных случаев, возвращают к нормальной жизни.
«Со дня операции прошла почти неделя, и мы, признаться, боялись осложнений, что рука может не прижиться, но сейчас уже все страхи позади, - отметил доктор. - Думаю, что уже через пару недель в список медицинских процедур мы внесем лечебную физкультуру».
Отметим, что доктор Шкурин первым в истории псковской медицины освоил методику подобного рода операций, и до сих пор помнит свою первую пациентку - девочку 14-ти лет, которая потеряла кисть в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем.
«В этом году мне исполнилось 55 (ред. - 1 марта 2008 года), и в этот юбилейный год доктор сделал мне настоящий юбилейный подарок, за что я ему безмерно благодарен», - добавил Анатолий.
Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.