Общество

Второй модуль лектория «Санпросвет» завершился в Псковской области

Второй модуль масштабного проекта Роспотребнадзора - лектория «Санпросвет» - успешно завершили в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Второй этап лектория «Санпросвет» в Псковской области открыли учителя – коллектив Пыталовской средней школы. И закрывают его тоже педагоги – воспитатели отделения «Звездочка» центра развития ребенка «Буратино» города Невеля.

«Хорошее самочувствие воспитателя – залог здоровья его подопечных. Поэтому именно к педагогическому коллективу детского сада пришла с лекцией о профилактике гриппа и ОРВИ Валентина Викторовна Гультяева, главный специалист-эксперт по эпидемиологическим вопросам территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области. Педагоги – люди подкованные в вопросах профилактики. Поэтому лекция вылилась в живой общение, в ходе которого воспитатели смогли закрепить свои знания мер специфической и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Известно, что грипп гораздо сильнее ослабляет организм, чем другие ОРВИ, поэтому при гриппе организм становится легкой мишенью для бактериальных инфекций, вызывающих серьезные осложнения.

Роспотребнадзор напоминает, что самый простой способ защитить себя и детей от гриппа — это вакцинация. Вакцина содержит в себе несколько штаммов «убитых» вирусов, которые не смогут вызвать заболевание, но смогут вызвать ответную реакцию организма. В результате антитела против этих штаммов будут циркулировать некоторое время в крови и в случае попадания настоящих вирусов в кровь, организм быстро с ними расправится.

Помимо собственной защиты, вакцинация защищает и тех, кто по каким-то причинам не может быть привит, а также людей, для которых болезнь опаснее всего — пожилые и дети. Это называют коллективным иммунитетом. В обычной ситуации вирус попадает в восприимчивый организм, размножается там и затем заражает людей вокруг.

«Например, один человек заражает троих, каждый из этих троих заразит еще по три человека, каждый из новых зараженных еще по три и так далее до бесконечности. В случае если кто-то в этой цепочке будет привит, — распространение болезни прерывается. А если бы был привит самый первый человек в нашем примере, то болезнь не разошлась бы вовсе! Прекрасный пример, не правда ли? Мы желаем педагогам и их воспитанникам сильной защиты от гриппа и благодарим за теплоту встречи!» - добавили в ведомстве.