Второй модуль лектория «Санпросвет» завершился в Псковской области

Второй модуль масштабного проекта Роспотребнадзора - лектория «Санпросвет» - успешно завершили в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Второй этап лектория «Санпросвет» в Псковской области открыли учителя – коллектив Пыталовской средней школы. И закрывают его тоже педагоги – воспитатели отделения «Звездочка» центра развития ребенка «Буратино» города Невеля.
Известно, что грипп гораздо сильнее ослабляет организм, чем другие ОРВИ, поэтому при гриппе организм становится легкой мишенью для бактериальных инфекций, вызывающих серьезные осложнения.
Роспотребнадзор напоминает, что самый простой способ защитить себя и детей от гриппа — это вакцинация. Вакцина содержит в себе несколько штаммов «убитых» вирусов, которые не смогут вызвать заболевание, но смогут вызвать ответную реакцию организма. В результате антитела против этих штаммов будут циркулировать некоторое время в крови и в случае попадания настоящих вирусов в кровь, организм быстро с ними расправится.
Помимо собственной защиты, вакцинация защищает и тех, кто по каким-то причинам не может быть привит, а также людей, для которых болезнь опаснее всего — пожилые и дети. Это называют коллективным иммунитетом. В обычной ситуации вирус попадает в восприимчивый организм, размножается там и затем заражает людей вокруг.
«Например, один человек заражает троих, каждый из этих троих заразит еще по три человека, каждый из новых зараженных еще по три и так далее до бесконечности. В случае если кто-то в этой цепочке будет привит, — распространение болезни прерывается. А если бы был привит самый первый человек в нашем примере, то болезнь не разошлась бы вовсе! Прекрасный пример, не правда ли? Мы желаем педагогам и их воспитанникам сильной защиты от гриппа и благодарим за теплоту встречи!» - добавили в ведомстве.