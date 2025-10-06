Общество

Андрей Михайлов: Над раздельным сбором мусора еще предстоит задуматься

Вопрос раздельного сбора и утилизации твердых коммунальных отходов требует отдельных решений и размышлений. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов.

«Разъяснительную работу нужно проводить, это первое. Начиная от школьников и заканчивая агитацией в СМИ, газетах и так далее, на интернет-площадках. По поводу раздельного сбора. Контейнеры установлены, где-то эта работа теплится, ведется, но по факту есть еще, над этим задуматься», - сказал Андрей Михайлов.

Он отметил, что избиратели поднимают вопрос о том, что не везде есть контейнеры для раздельного сбора. Однако проблема заключается не только в наличии таких контейнеров. «Там, где они установлены, естественно, люди этот вопрос не поднимают, потому что они видят, что не все наши граждане сознательны, не все разделяют мусор. Нужно, чтобы люди увидели, что действительно начался раздельный сбор мусора», - добавил депутат.

По его словам, был показан не очень хороший пример, когда после сортировки мусора гражданами его забирала та же машина, которая собирала и остальные отходы.

«Поначалу, когда контейнеры поставили, примерно пять лет назад, было трудно жителям понять, почему, сортируя мусор, потом приезжает одна машина и сваливает все в одну кучу? Мы сами показали не очень хороший пример. Так это и продолжается сейчас: приезжает и забирает одна машина. Мусор сортируется на мусороперерабатывающих предприятиях, куда всё свозят. У граждан нет мотивации и определенного порядка действий», - резюмировал Андрей Михайлов.

Напомним, до конца года в Псковской области хотят достроить экотехнопарк. Ожидается, что после получения всех разрешений он будет запущен, вероятно, уже в 2026-м. Однако, как отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире ПЛН FM, для эффективной работы такого предприятия нужно развивать культуру сортировки мусора. В регионе она до настоящего момента не налажена должным образом.