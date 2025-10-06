Общество

Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе

В настоящее время завершили ремонт пяти колодцев в населенных пунктах Стремутка, Назимово, Ложнево, Соловьи и Пружинник, сообщила на странице сети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото: страница сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой

«Фронт работ различный: по необходимости проводится замена разрушенных бетонных колец, замена верхней части сооружения (так называемого «домика») с оборудованием для подъема воды. До конца октября работы завершатся еще как минимум на пяти объектах» — написала в своем посте Наталья Федорова.

Ремонт осуществляют сотрудники МУП «Колхоз имени «Залита» на средства муниципального бюджета, в этом году лимит составляет более 2 млн рублей.

Администрация района совместно с главами сельских поселений ежегодно, начиная с 2018 года, проводит мониторинг потребностей населения в ремонте колодцев общего пользования. Несмотря на наличие скважин на территории домохозяйств и дачных участков, потребность в строительстве и ремонте общественных колодцев имеет большой отклик у жителей, заявки поступают в течение всего года. В настоящее время формируется перечень адресов на следующий сезон.