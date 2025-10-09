Общество

Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов

В Псковском областном Собрании депутатов проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. В Псков прибыли представители законодательных органов Новгородской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской областей, Республики Карелии, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Депутаты из Архангельска и Вологды участвуют в заседании посредством видео-конференц-связи. Псковскую область представляет вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. К работе законодателей также присоединился участник региональной программы «Герои земли Псковской», ветеран боевых действий Андрей Ключко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Приветствуя коллег из соседних регионов, Игорь Дитрих отметил, что в течение двух рабочих дней депутаты обсудят множество вопросов, включая поддержку участников специальной военной операции, развитие здравоохранения, демографические проблемы и привлечение кадров. «Результатом такого живого обмена мнениями и разностороннего обсуждения проблем становятся законодательные инициативы и обращения в федеральные органы власти, вынесенные в публичную плоскость», - отметил важность межпарламентского взаимодействия вице-спикер.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, председатель Комитета Новгородской областной Думы по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Станислав Мельников выразил благодарность псковичам за тёплый приём и напомнил, что комитету в этом году исполнилось 30 лет. «Те проблемы, которые мы выносим на наше рассмотрение, всегда крайне актуальны. Если посмотреть бюджеты любого из регионов Северо-Запада, то мы увидим, что на социальные вопросы направляется более половины средств. Конечно, субъекты разные, и возможности у всех разные, поэтому большинство наших обращений адресованы к федеральному центру, чтобы обеспечить единые правила», - подчеркнул Станислав Мельников.

В повестку сегодняшнего заседания также вошли региональные инициативы, требующие принятия решений федерального уровня. Обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишутину об установлении в России Дня многодетной семьи коллегам представила председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению Лена Лукачёва. «День многодетной семьи имеет большое значение для Российской Федерации и призван напомнить о важности сохранения традиционных семейных ценностей и укрепления семьи как основы общества», - выступила депутат, уточнив, что на региональном уровне такой праздник установлен в пяти субъектах Северо-Запада.

В ходе обсуждения парламентарии поделились региональным опытом популяризации многодетности и согласились, что День многодетной семьи должен появиться в национальном календаре. Возможную дату празднования в тексте обращения указывать не стали. В качестве идеи прозвучало предложение отмечать этот праздник в день, когда впервые было присвоено звание Мать-героиня. Члены парламентского комитета обратили внимание на особый символизм этой даты, так как событие произошло в год Великой Победы.

По предложению депутатов из Карелии на парламентское обсуждение вынесен вопрос, касающийся адаптации жилья участников специальной военной операции. «Наши ребята возвращаются с СВО, и зачастую надо адаптировать жилое помещение под их особенности. Сейчас вся эта работа идёт через «Фонд защитников Отечества». Делаем хорошее, правильное дело, но в существующих нормативных документах регламентирована работа только внутри жилого помещения, а вот сделать пандус или подъёмник снаружи дома можно только за счёт средств собственника или в рамках социального контракта», - пояснил суть проблемы председатель комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

Просьбу внести необходимые изменения в федеральные нормативные правовые акты парламентарии сформулировали в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Кроме того, на заседании постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике региональные законодатели обсудили возможность установления ежегодной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также вопросы досрочного назначения страховой пенсии по старости в районах Крайнего Севера для лиц, осуществляющих уход за инвалидами. Поддержанные комитетом обращения будут включены в повестку ближайшей конференции ПАСЗР.