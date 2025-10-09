Псковcкая обл.
Общество

Масштабировать модель псковского Социального городка предложили парламентарии Северо-Запада

09.10.2025 17:53|ПсковКомментариев: 0

Псковский опыт организации работы учреждений социального обслуживания заинтересовал парламентариев Северо-Запада. В рамках заседания постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, проходящего в Пскове 9-10 октября, депутаты законодательных органов СЗФО, в том числе вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, посетили Социальный городок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Комплекс, расположенный на трёх гектарах земли, был построен по президентскому национальному проекту «Демография». В учреждении проживают пожилые граждане, нуждающиеся в сопровождении и поддержке. Пенсионеры – сейчас это 92 человека, получают врачебный контроль и полный комплекс социально-медицинских услуг, при этом живут не в больничных палатах, а в «квартирах», где бытовые условия максимально приближены к домашним.

«Учреждений, подобных этому, у нас в регионе нет. И знаете, мне очень понравилось название "Социальный городок". Именно городок – это как отдельная территория, где много разных вариаций. Учреждение многофункциональное и "подстроено" под разные жизненные ситуации», - поделилась первый заместитель председателя Законодательного собрания Калининградской области Лариса Швалкене.
 

Депутаты осмотрели функциональные помещения и общественные пространства, и даже заглянули в гости к подопечным социального городка. В силу своих возможностей пенсионеры ведут максимально самостоятельный образ жизни. Одна из женщин, рассказала, что дважды в неделю занимается пением – организованный здесь хор даже выступает перед соседями. 

«Мы действительно впечатлены. Посмотрите, женщина, которая, по сути, не может жить одна, колясочница, с удовольствием здесь живёт и остаётся женщиной. И маникюр, и причёска, и пение хоровое. Здесь всё делается для того, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Это очень важно, когда в старости приходит помощь, и человек не остаётся один», - рассказала о своих впечатлениях депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.  

Члены постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике сочли, что псковский опыт организации сопровождаемого проживания пенсионеров и инвалидов, необходимо «тиражировать» на другие регионы.

 

Добавим, что в рамках заседания парламентарии также посетили мемориальный комплекс героям-защитникам Отечества «Воин» на погосте Выбуты Псковского района, почтили память погибших бойцов и возложили цветы. 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
