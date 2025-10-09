Масштабировать модель псковского Социального городка предложили парламентарии Северо-Запада

Псковский опыт организации работы учреждений социального обслуживания заинтересовал парламентариев Северо-Запада. В рамках заседания постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, проходящего в Пскове 9-10 октября, депутаты законодательных органов СЗФО, в том числе вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, посетили Социальный городок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Комплекс, расположенный на трёх гектарах земли, был построен по президентскому национальному проекту «Демография». В учреждении проживают пожилые граждане, нуждающиеся в сопровождении и поддержке. Пенсионеры – сейчас это 92 человека, получают врачебный контроль и полный комплекс социально-медицинских услуг, при этом живут не в больничных палатах, а в «квартирах», где бытовые условия максимально приближены к домашним.
Депутаты осмотрели функциональные помещения и общественные пространства, и даже заглянули в гости к подопечным социального городка. В силу своих возможностей пенсионеры ведут максимально самостоятельный образ жизни. Одна из женщин, рассказала, что дважды в неделю занимается пением – организованный здесь хор даже выступает перед соседями.
Члены постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике сочли, что псковский опыт организации сопровождаемого проживания пенсионеров и инвалидов, необходимо «тиражировать» на другие регионы.
Добавим, что в рамках заседания парламентарии также посетили мемориальный комплекс героям-защитникам Отечества «Воин» на погосте Выбуты Псковского района, почтили память погибших бойцов и возложили цветы.