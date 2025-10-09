Общество

Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах

Всероссийский опрос по вопросам противодействия коррупции для всех российских организаций стартовал на антикоррупционном портале «Профиль» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель опроса — изучить лучшие практики и актуальные подходы к выполнению требований законодательства о противодействии коррупции, выявить наиболее интересные и перспективные решения в сфере предупреждения и противодействия коррупции в организациях.

Участие в опросе может принять организация любого типа, размера и сферы деятельности — государственная (муниципальная) или частная компания, международная корпорация или микропредприятие. При этом опрос является анонимным, указывать наименование организации не требуется. Пройти его можно до 10 ноября.

Для участия в опросе необходимо зарегистрироваться, предоставив адрес электронной почты (рабочей или личной). На него будет автоматически направлен логин и пароль для доступа к анкете, а также инструкция по ее заполнению.

Вопросы в анкете распределены по 12 темам (разделам). Первые пять разделов являются обязательными для заполнения, из оставшихся респондентам предлагается заполнить хотя бы один раздел. При необходимости процесс заполнения анкеты можно в любой момент прервать, сохранив уже данные ответы, и вернуться к опросу позже.

По итогам анализа полученных ответов основные статистические наблюдения и общие выводы будут опубликованы в открытом доступе на портале. Одновременно презентация результатов исследования запланирована в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией.