Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Женская церемония в бане «Гельдт»
ПЛН 25 лет
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Города для людей
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025 22:000 Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог 09.10.2025 21:310 Посещение Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области временно ограничат 09.10.2025 21:200 Круглый стол провели псковские курсанты в День воинской славы России 09.10.2025 21:000 Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах 09.10.2025 20:230 Представителей Псковской области приглашают на конкурсы школьных библиотекарей
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах

09.10.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский опрос по вопросам противодействия коррупции для всех российских организаций стартовал на антикоррупционном портале «Профиль» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель опроса — изучить лучшие практики и актуальные подходы к выполнению требований законодательства о противодействии коррупции, выявить наиболее интересные и перспективные решения в сфере предупреждения и противодействия коррупции в организациях.

Участие в опросе может принять организация любого типа, размера и сферы деятельности — государственная (муниципальная) или частная компания, международная корпорация или микропредприятие. При этом опрос является анонимным, указывать наименование организации не требуется. Пройти его можно до 10 ноября.

Для участия в опросе необходимо зарегистрироваться, предоставив адрес электронной почты (рабочей или личной). На него будет автоматически направлен логин и пароль для доступа к анкете, а также инструкция по ее заполнению.

Вопросы в анкете распределены по 12 темам (разделам). Первые пять разделов являются обязательными для заполнения, из оставшихся респондентам предлагается заполнить хотя бы один раздел. При необходимости процесс заполнения анкеты можно в любой момент прервать, сохранив уже данные ответы, и вернуться к опросу позже.

По итогам анализа полученных ответов основные статистические наблюдения и общие выводы будут опубликованы в открытом доступе на портале. Одновременно презентация результатов исследования запланирована в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 147 человек
09.10.2025, 22:000 Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог 09.10.2025, 21:550 Момент аварии на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 09.10.2025, 21:410 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 09.10.2025, 21:400 На Северном обходе Пскова устанавливают первые в регионе защитные ограждения
09.10.2025, 21:310 Посещение Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области временно ограничат 09.10.2025, 21:200 Круглый стол провели псковские курсанты в День воинской славы России 09.10.2025, 21:000 Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах 09.10.2025, 20:420 Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» откроется в Изборске завтра
09.10.2025, 20:230 Представителей Псковской области приглашают на конкурсы школьных библиотекарей 09.10.2025, 20:000 На федеральной трассе А-122 в Псковской области начинается подготовка к капремонту моста через реку Смердель 09.10.2025, 19:370 ИТ-холдинг Т1: Без ИИ новые уровни производительности в нефтегазе недостижимы 09.10.2025, 19:300 Женская церемония «Девичьи вечёрки» состоится в псковской бане «Гельдт» 15 ноября
09.10.2025, 19:270 С начала года более 2 тысяч новых домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации 09.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Николаю Псковскому 09.10.2025, 18:200 Учения по ликвидации разлива топлива на железной дороге провели в Псковской области 09.10.2025, 18:000 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? ВИДЕО
09.10.2025, 17:530 Масштабировать модель псковского Социального городка предложили парламентарии Северо-Запада 09.10.2025, 17:510 Фестиваль клюквы состоится на площадке у Пыталовского ДК 11 октября 09.10.2025, 17:480 Образ Наталии Соколовой вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов РФ  09.10.2025, 17:450 До +13 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 октября
09.10.2025, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 октября 09.10.2025, 17:450 Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление 09.10.2025, 17:330 Партию просроченных сухарей изъял из продажи псковский Роспотребнадзор 09.10.2025, 17:310 Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу
09.10.2025, 17:300 Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни 09.10.2025, 17:190 Великолукский прокурор направил в суд дело о сбыте более 2 кг наркотиков 09.10.2025, 17:190 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. ВИДЕО 09.10.2025, 17:090 «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета
09.10.2025, 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность? 09.10.2025, 17:000 В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат 09.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 9 октября 09.10.2025, 16:510 В Генпрокуратуре сформируют отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО
09.10.2025, 16:370 Новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах РФ запущены в работу 09.10.2025, 16:350 Завершён капремонт дороги в себежских деревнях Сутоки и Лопатово 09.10.2025, 16:250 МТС приглашает псковских студентов принять участие в стипендиальной программе «Система» 09.10.2025, 16:230 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»?
09.10.2025, 16:140 Управляйка Сосновского 09.10.2025, 16:140 Для появления культуры раздельного сбора ТКО нужно создать условия — Александр Братчиков 09.10.2025, 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес» 09.10.2025, 16:040 Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск
09.10.2025, 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ 09.10.2025, 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах 09.10.2025, 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов 09.10.2025, 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант
09.10.2025, 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин 09.10.2025, 15:160 Города для людей 09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия» 09.10.2025, 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании
09.10.2025, 14:570 В Пскове четверых «новых» граждан России доставили в военкомат 09.10.2025, 14:460 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Четырёх углах в Пскове 09.10.2025, 14:450 Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей 09.10.2025, 14:380 Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов
09.10.2025, 14:210 Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи» 09.10.2025, 14:120 Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи 09.10.2025, 14:090 Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень» 09.10.2025, 14:030 ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла
09.10.2025, 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск 09.10.2025, 13:520 Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив 09.10.2025, 13:460 В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО
09.10.2025, 13:450 Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев 09.10.2025, 13:310 Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе 09.10.2025, 13:220 Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России 09.10.2025, 13:130 Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова
09.10.2025, 13:120 Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного 09.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.10.2025, 13:000 На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки 09.10.2025, 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн
09.10.2025, 12:420 Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра 09.10.2025, 12:320 Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде 09.10.2025, 12:200 Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку 09.10.2025, 12:190 Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе
09.10.2025, 12:180 Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете 09.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 09.10.2025, 12:010 Трехнедельная акция по сбору макулатуры стартовала в Пскове 09.10.2025, 11:580 В регионах растет конкуренция за ИТ-кадры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru