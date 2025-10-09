Общество

Круглый стол провели псковские курсанты в День воинской славы России

В День воинской славы России в Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся круглый стол, посвященный битве за Кавказ, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Сегодня в России отмечают День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. С докладами о памятном сражении, его итогах и героях битвы, которая длилась 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943-го года, выступили курсанты на круглом столе, организованном кафедрой государственно-правовых дисциплин.

В научном мероприятии приняли участие полсотни курсантов, которые особо отметили, что победа советского народа в битве за Кавказ сыграла важную роль в завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне и разгроме фашистских войск.

В память о продолжительном и кровопролитном сражении Великой Отечественной войны Указом президента Российской Федерации № 284-ФЗ от 31 июля 2020 года установлен День воинской славы, который ежегодно отмечается 9 октября, способствуя укреплению дружеских межнациональных связей с народами Кавказа, принимавшими участие в боях с общим врагом.

В ходе заседания круглого стола прозвучали доклады «Бои в Донских и Кубанских степях», «Оборона Туапсе: город, не покорившийся врагам», «Вклад народов Кавказа в победу над фашизмом», «Оборона военно-морских баз и Черноморского побережья. Оборона Таманского полуострова», «Моздок-Малгобекская оборонительная операция», «Людские потери советских войск в ходе Битвы за Кавказ (1942–1943 гг.)», «Роль и место Битвы за Кавказ в мировой геополитике, тактике и стратегии боевых действий», «Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле», «Сохранение исторической памяти о Битве за Кавказ» и другие выступления курсантов.