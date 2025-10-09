Общество

Члены избиркомов Псковской области отправятся с визитом в Беларусь

По завершении Единого дня голосования традиционно организуются экскурсионные поездки для членов избиркомов региона. В этом году запланировано международное мероприятие — визит в Республику Беларусь с посещением городов Витебска и Полоцка. Об этом сообщила Избирательная комиссия Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области / Telegram

Витебская и Псковская области являются регионами-побратимами, что способствует укреплению профессиональных и дружеских связей между представителями избирательных систем двух государств. В рамках поездки предусмотрены встречи с белорусскими коллегами, обмен опытом, а также обсуждение итогов избирательной кампании в неформальной обстановке.

Кроме того, участники смогут познакомиться с историко-культурным наследием и насладиться осенними пейзажами Витебской области.