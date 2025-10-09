Общество

Путь к «Мисс Россия-2025»: 18-летняя псковичка до финала прошла пять кастингов

Представительница Псковского региона Валерия Зайцева и многолетний партнер проекта «Мисс Россия», продюсер Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказали, как случайное предложение может перерасти в большую цель, и что нужно для попадания в топ-20 главного конкурса красоты страны.

18-летняя Валерия Зайцева представила Псков на 99-м конкурсе «Мисс Россия». В студии она поделилась, что изначально даже не знала о масштабе проекта.

«В один день Николай подошел к моим родителям и предложил поучаствовать. Я, конечно же, сразу согласилась, но у меня не было каких-то ожиданий. Я вообще не знала, что такой проект существует», — поделилась финалистка.

Как только ее кандидатуру одобрили, Валерия Зайцева начала серьезную подготовку. Девушка призналась, что для нее это была огромная работа: следить за своей формой, правильно питаться, учиться разговаривать на публике, вести свои соцсети и делать все возможное, чтобы приблизиться к мечте.

Ключевым оказалось то, что до финала Валерия прошла целых пять кастингов, в то время как некоторые участницы попадают туда за один-два раза. Этот год подготовки она считает большим преимуществом. Свою роль также сыграли и предыдущие достижения: псковичка с отличием окончила Вторую Санкт-Петербургскую гимназию с золотой медалью и поступила на бюджет в университет ИТМО на факультет робототехники и искусственного интеллекта.

«Все свои достижения, которые были сформированы за 7 лет, я вложила в развитие себя, чтобы предстать на конкурсе в самом лучшем свете. Потому что у тебя есть всего лишь одна минута, чтобы продемонстрировать свою улыбку, свою красоту, талант, и то, насколько ты можешь быть женственной и покорить зрителей и жюри своим взглядом», — отметила финалистка.

Николай Королев, являющийся также директором фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки-2025», рассказал, что знаком с Валерией около десяти лет.

«Моя дочь училась с Лерой в одном классе. На мероприятиях, выпускных вечерах я наблюдал за тем, как растет Лера, как она взрослеет, как она становится королевой», — пояснил директор.

Зная родителей Валерии Зайцевой, он без особых опасений предложил им попробовать силы в конкурсе, хотя был готов и к отказу. Первый открытый кастинг в Москве выявил единственную сложность — возраст. На тот момент Валерии было 17 лет, и организаторы попросили подождать до совершеннолетия, так как позиционирование «Мисс Россия» связано со взрослыми участниками, а победительница получает право представлять страну на «Мисс Вселенная».

В ходе беседы ведущий и гости обсудили, что подготовка к такому серьезному событию, как «Мисс Россия», полезна не только для самоощущения, но и для здоровья, помогая достигать высот в других сферах жизни — в науке, спорте и общественной деятельности.

Напомним, финал конкурса «Мисс Россия-2025» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье, где корону получила Анастасия Венза из Московской области. Победительница национального конкурса получила право представить Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная-2025», который пройдет в ноябре в Таиланде.