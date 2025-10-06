Общество

Псковичка Валерия Зайцева вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия»

Большой финал ежегодного конкурса «Мисс Россия-2025» состоялся 4 октября в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». Псковичка Валерия Зайцева представила свой регион на 99-м конкурсе красоты, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс Псков».

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Мисс Псков»

Валерия Зайцева вошла в двадцатку самых привлекательных девушек страны.

«Благодаря эффектному дефиле в красных коктейльных платьях она вошла в топ-20 красавиц России. Валерия продемонстрировала не только свою безупречную фигуру, но и уверенность, грацию и обаяние. Не менее эффектно она сияла и в конкурсе купальников», - рассказали в дирекции конкурса «Мисс Псков».

Кроме того, Валерия Зайцева заняла второе место в общероссийском голосовании на официальном сайте конкурса, набрав более 8600 голосов. И еще одну победу псковичка одержала в конкурсе талантов.

Обладательницей звания «Мисс Россия-2025» стала Анастасия Венза из Московской области. Она получила главный титул, миллион рублей и право участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, второй — Виктория Макарова из Сестрорецка. Жюри оценивало не только внешность, но и ум, таланты и активную жизненную позицию участниц.

На финальном шоу были такие звездные гости, как Дмитрий Маликов, Алсу, Ева Власова, они выступили в рамках церемонии.

В жюри конкурса присутствовали: