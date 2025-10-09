Общество

От катка до подиума: мастер спорта из Пскова рассказала о жестком графике «Мисс Россия»

В новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) гостями студии стали финалистка национального конкурса «Мисс Россия-2025» Валерия Зайцева и директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» Николай Королев. Они обсудили, каким был путь псковской красавицы в топ-20, и что на самом деле скрывается за блестящим фасадом конкурса.

Валерия Зайцева, вошедшая в число 50 финалисток, рассказала, что на подготовку к проекту у нее был целый год. Однако официальное подтверждение участия пришло всего за четыре дня до начала.

«Мне нужно было найти свой национальный костюм, понять, что я буду показывать в конкурсе талантов, какой благотворительный фонд я буду представлять, какие у меня желания и мечты. Но, на самом деле, я задумывалась об этом на протяжении года, и внутренне была готова к этим задачам», — поделилась финалистка.

Само участие стало для девушек, в том числе и для Валерии Зайцевой, интенсивным трехнедельным марафоном. Расписание было расписано по минутам, с получасовыми перерывами между занятиями.

«Когда 50 девушек занимаются спортом — это невероятная энергия, было очень круто. Также мы ходили на психологические тренинги и работали со стилистами. Все было расписано, свободной минутки вообще не было. 30 минут максимум был перерыв. Но и за это время надо было успеть собраться, привести себя в порядок после сложных тренировок, чтобы держать себя в форме и на камере выглядеть потрясающе. Это, конечно, сложно»,— поделилась псковичка.

Валерия Зайцева, которая является мастером спорта по фигурному катанию, также отметила, что спортивная закалка стала ее главным козырем. В то время как некоторые девушки пропускали утренние тренировки, для псковички они были в радость, позволяя держать себя и свое тело в постоянном тонусе.

Самым сложным, по признанию финалистки, был постоянный самоконтроль, даже в мелочах. Например, необходимость правильно питаться под прицелом камер и окружения, не позволяя себе слабостей в виде сладостей из автомата. Гостья студии также развеяла миф о том, что жюри видит девушек лишь один раз во время финального выхода. По ее словам, оценка идет постоянно, на протяжении всех трех недель, и окончательное решение формируется на основе всего поведения участницы.

В заключение Валерия Зайцева отметила, что каждая финалистка обрела нечто большее, несмотря на победу лишь одной из участниц: «На самом деле, корону получил каждый из нас, даже тот, кто остался за кулисами. Мы все заслужили эти места. И даже если кто-то один уходит с короной, многие из девушек уходят с намного большим бэкграундом».

Напомним, финал конкурса «Мисс Россия-2025» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье, где корону получила Анастасия Венза из Московской области. Победительница национального конкурса получила право представить Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная-2025», который пройдет в ноябре в Таиланде.