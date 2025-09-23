Общество

Псковичка приняла участие в конкурсе национального костюма на «Мисс Россия»

В рамках подготовки к конкурсу «Мисс Россия-2025» прошёл конкурс национального костюма, в котором приняли участие 50 девушек из разных регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Каждая участница не только представила жюри свой образ, но и рассказала о родном регионе.

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Мисс Псков»

Псков на этом конкурсе представила Валерия Зайцева.

Девушка предстала в нежном светлом костюме с голубыми узорами в стиле «гжель», создатель - известный дизайнер из Санкт-Петербурга August Walz. Образ дополнил роскошный кокошник, украшенный бисером и камнями.

В приветственной речи Валерия Зайцева подчеркнула культурное и историческое богатство Пскова, отметив его древние оборонительные сооружения: «Я родилась в удивительном и древнем городе Пскове — настоящем музее под открытым небом с богатейшим историческим наследием. Псков известен своими величественными оборонительными сооружениями — Псковским кремлём (Кромом) с его старинными башнями и стенами, которые защищали город веками. Здесь сохранились уникальные храмы с византийскими фресками XII века. Эти памятники показывают культурное и духовное богатство региона».

Результаты конкурса национального костюма будут объявлены в ближайшие дни.

Финал конкурса «Мисс Россия 2025» состоится 4 октября в Barvikha Concert Hall. Победительница получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде в ноябре 2025 года.