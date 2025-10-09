Общество

УФСИН и псковские приставы посетили около 60 мест проживания подучетных осужденных

На территории региона провели межведомственное профилактическое мероприятие с участием сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области и УФССП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Основная цель – предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

В ходе мероприятия сотрудники ведомств посетили около 60 мест проживания подучетных граждан. В беседах с ними и членами их семей представители УИИ и ФССП разъясняли обязанности и ответственность, возложенные судом. Особо подчеркивалась недопустимость нарушения общественного порядка и важность строгого следования нормам закона. Осужденным разъяснили правовые последствия уклонения от отбывания наказания и повторного привлечения к уголовной ответственности.

«Подобные совместные мероприятия – это эффективный инструмент оперативного реагирования. Они позволяют проверить соблюдение установленных судом требований, а также оказать профилактическое воздействие, выявить потенциальные риски и помочь человеку встать на путь исправления», - отметила начальник УИИ Елена Антропова.

По результатам рейдов были выявлены факты нарушения порядка и условий отбывания наказания. Всем нарушителям разъяснены последствия неисполнения приговора суда и даны конкретные рекомендации по дальнейшему поведению.