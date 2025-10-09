14 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Пскове

Демонтаж самовольно размещенных информационных конструкций произвели в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.
Фото и видео: контрольное управление администрации города Пскова
«Совместно с муниципальным казенным учреждением города Пскова "Служба благоустройства города" 10 октября проведены мероприятия по организации и осуществлению демонтажа 14 информационных конструкций», - сообщили в управлении.
Конструкции демонтировали по следующим адресам: Рижский проспект, улицы Красноармейская, Ипподромная, Металлистов, Льва Толстого, Юности, Юбилейная, Подвишенская.