Псковский молодежный центр отметит свое 15-летие

17 октября Псковский городской молодежный центр проведет торжественное мероприятие, посвященное его 15-летию. Праздник пройдет в креативном пространстве «Лофт» на улице Спортивной, 1Б. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Ведущим праздника выступит Роман Богданов. В программу войдет торжественная часть с представителями городской администрации и партнеров. А также в ходе мероприятия посетителей ждут угощения, музыкальные выступления, интерактивные площадки и огненное шоу.

«Пятнадцать лет – это важный рубеж, который позволяет оценить пройденный путь и выстроить планы на будущее. Для нас эта дата, в первую очередь, возможность открыто, в торжественной обстановке выразить благодарность всем партнерам, волонтёрам и, конечно, молодёжи, с которой мы работаем все эти годы», – отметил исполняющий обязанности директора молодежного центра Виктор Рулев.

Начало мероприятия планируется в 17:00. Вход свободный, но для удобства планирования количества гостей организаторы рекомендуют пройти предварительную регистрацию.

Генеральным партнером события выступит Псковское региональное отделение «Деловой России».