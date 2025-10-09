Псковский молодежный центр отметит свое 15-летие

17 октября Псковский городской молодежный центр проведет торжественное мероприятие, посвященное его 15-летию. Праздник пройдет в креативном пространстве «Лофт» на улице Спортивной, 1Б. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Ведущим праздника выступит Роман Богданов. В программу войдет торжественная часть с представителями городской администрации и партнеров. А также в ходе мероприятия посетителей ждут угощения, музыкальные выступления, интерактивные площадки и огненное шоу.
Начало мероприятия планируется в 17:00. Вход свободный, но для удобства планирования количества гостей организаторы рекомендуют пройти предварительную регистрацию.
Генеральным партнером события выступит Псковское региональное отделение «Деловой России».