Сенаторы провели прием граждан в Пскове: 37 обращений за день

Сегодня в региональной общественной приемной состоялся прием граждан, который провели сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова. За день к парламентариям обратились 37 человек с различными вопросами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Особое внимание на приеме было уделено участникам специальной военной операции и вопросам их социальной поддержки, которая является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». Двое из обратившихся граждан в ближайшее время будут направлены на реабилитацию в Подмосковье в рамках действующих государственных программ.
В мероприятии также принял участие Евгений Николаев, заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по Псковской области, который рассказал о возможностях программы медицинской реабилитации для участников СВО.
Заместитель управляющего подчеркнул простоту процедуры оформления:
Сенатор Наталья Мельникова пригласила к участию в приеме ветерана СВО Олега Трофимова — участника программы «Герои земли Псковской», наставником которого она является. Сенатор подчеркнула важность программ поддержки участников СВО:
Алексей Наумец отметил системный подход государства к поддержке защитников Отечества:
Сенатор обратился к средствам массовой информации с просьбой активно освещать подобные программы:
Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.