Общество

Сенаторы провели прием граждан в Пскове: 37 обращений за день

10.10.2025, 19:20

Сегодня в региональной общественной приемной состоялся прием граждан, который провели сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова. За день к парламентариям обратились 37 человек с различными вопросами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Особое внимание на приеме было уделено участникам специальной военной операции и вопросам их социальной поддержки, которая является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». Двое из обратившихся граждан в ближайшее время будут направлены на реабилитацию в Подмосковье в рамках действующих государственных программ.

В мероприятии также принял участие Евгений Николаев, заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по Псковской области, который рассказал о возможностях программы медицинской реабилитации для участников СВО.

«Программа действует с начала 2025 года, и псковичи ею пользуются, но не настолько активно, как этого бы хотелось нам. До конца года мы готовы направить на санаторно-курортное лечение и медреабилитацию порядка 60 человек. Но если желающих будет больше, мы готовы этот лимит расширить, и фонд нам даст такую возможность»,— отметил Евгений Николаев.

Заместитель управляющего подчеркнул простоту процедуры оформления:

«Можно подать заявление через единый портал государственных услуг, в течение 2 дней рассматривается заявление и уже принимается решение о том, куда человек поедет и в какое время. Гражданин приобретает билеты, которые по приезду ему компенсируются».

Сенатор Наталья Мельникова пригласила к участию в приеме ветерана СВО Олега Трофимова — участника программы «Герои земли Псковской», наставником которого она является. Сенатор подчеркнула важность программ поддержки участников СВО:

«Для нас как для сенаторов РФ от Псковской области очень важны любые программы, которые существуют для участников СВО. Нам нужно большое внимание уделить тем ребятам, которые уже ушли из рамок военнослужащих и остались гражданскими, но здоровье им необходимо восстановить. Программа реабилитации, которую предлагает социальный фонд — это уникальная возможность поправить здоровье».

Алексей Наумец отметил системный подход государства к поддержке защитников Отечества:

«Верховный главнокомандующий, наш президент, правительство, руководство регионов реализуют много программ, направленных на то, чтобы все, кто с оружием в руках защищал и защищает нашу страну, были охвачены 100% социальными гарантиями. Программа рассчитана на 21 день, и самое главное, что человеку компенсируют даже проезд к месту проведения реабилитации и обратно».

Сенатор обратился к средствам массовой информации с просьбой активно освещать подобные программы:

«Хотел бы обратиться к вам как к средствам массовой информации, чтобы действительно широко распространять эту информацию, потому что зачастую люди просто не знают о таких возможностях. Ребятам, которые закончили службу по объективным причинам, рекомендую обратиться в фонд и восстановить своё здоровье».
 

Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
