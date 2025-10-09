Общество

Международный день девочек отмечается 11 октября

11 октября отмечается Международный день девочек (англ. International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке во время подросткового возраста девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками, главами домохозяйств и политическими лидерами.

Сегодня в мире проживает 1 миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Все они обладают огромным потенциалом по преобразованию нашего будущего. Однако ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Так, почти каждая четвертая девочка в мире в возрасте 15-19 лет не имеет ни работы, ни образования, ни профессиональной подготовки по сравнению с 1 из 10 мальчиков того же возраста. К 2021 году около 47 млн. женщин и девочек оказались в нищете в результате COVID-19. К тому же каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию. По некоторым данным, в результате вспышки COVID-19 резко выросли случаи насилия в отношении женщин и девочек, и особенно домашнее насилие.

По информации ЮНЕСКО, с 1995 года глобальный коэффициент охвата девочек школьным образованием увеличился с 73% до 89%, при этом наибольшие улучшения наблюдались в странах Африки, Южной Азии и особенно в Индии. В университеты поступает в три раза больше женщин, чем два десятилетия назад. При этом несмотря на прогресс, во многих странах гендерный фактор по-прежнему играет важную роль в наборе учащихся. Около 2,2 миллиарда человек в возрасте до 25 лет все еще не имеют доступа к Интернету дома, 122 миллиона девочек по-прежнему не посещают школу. В результате гендерного разрыва женщины и девочки лишаются возможностей доступа к образованию, поиска более высокооплачиваемой работы и открытия нового бизнеса.

Инвестиции (социальные, экономические и политические) в расширение возможностей девочек-подростков обеспечивают соблюдение их прав сегодня и обещают более справедливое и процветающее будущее, такое, в котором прекрасная половина человечества является равноправным партнером в решении проблемы изменения климата, урегулировании политического конфликта, обеспечения экономического роста, профилактике заболеваний и устойчивого развития.

За последние 15 лет мировое сообщество добилось значительного прогресса в улучшении жизни девочек в раннем детстве. Однако, явно недостаточно идет инвестирование в решение проблем, с которыми девочки сталкиваются, вступая во второе десятилетие своей жизни. Речь идет о получении качественного среднего и высшего образования, возможности избежать брака в детском возрасте, предоставлении им информации и услуг, связанных с половой зрелостью и репродуктивным здоровьем, и возможности защитить себя от нежелательной беременности, венерических заболеваний и насилия по признаку пола.

Инвестиции необходимы для того, чтобы разорвать порочный круг, в котором одно поколение наследует от другого поколения нищету, насилие, социальную изоляцию и дискриминацию, и добиться справедливых и устойчивых результатов в области развития. При наличии необходимой поддержки, ресурсов и возможностей потенциал девочек в мире становится поистине безграничным.

Поэтому каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме — детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек, лишая их детства, угрожают здоровью и жизни девочек, пишет calend.ru.

В последующие годы мероприятия в рамках Дня были посвящены таким актуальным темам, как: «Новаторский подход к образованию девочек», «Расширение возможностей девочек-подростков: прекращение цикла насилия», «Инвестировать сегодня, чтобы помочь внести вклад в развитие нашего мира завтра», «Улучшение положения девочек означает прогресс в достижении целей: что важно для девочек», «Сила девочек: спонтанная и неудержимая», «Мой голос, наше равное будущее», «Наше время пришло — наши права, наше будущее», «Видение будущего девочками», «Девочки как лидеры перемен» и другим.

Сегодня в эту международную дату всем государствам рекомендуется проводить тематические мероприятия, посвященные обсуждению возможных путей решения проблем девочек.