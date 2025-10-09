Общество

Выездная вакцинация от гриппа проходит в СРП «Простория»

Выездная вакцинация от гриппа проходит на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» 11 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской поликлинике.

«Уважаемые пациенты Псковская городская поликлиника информирует вас о том, что кампания по вакцинации против гриппа в настоящее время активно продолжается», - сообщили в поликлинике

Отмечается, что наиболее благоприятное время для вакцинации— начало осени.

«Однако мы рекомендуем следующим группам пациентов подойти в прививочный кабинет в первую очередь Беременные женщины (III триместр); Дети, которым по схеме вакцинации планируются две дозы вакцины (как правило, прививающиеся впервые) и пациенты, которым предстоит пройти курс иммуносупрессивной терапии. Взрослым и детям, которым показана одна доза вакцины, можно ориентироваться на середину осени», - добавили в поликлинике.

Сделать прививку сегодня можно в прививочном пункте с 10:00 до 14:00, в СРП «Простория», по адресу: Иркутский переулок, 2.