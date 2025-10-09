Общество

12 нарушителей выявили приставы в Великих Луках

масштабную работу по выявлению нарушителей законодательства провели с 6 по 10 октября 2025 года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов.

Фото: УФССП по Псковской области

«Активные рейды судебных приставов в Великих Луках принесли значимые результаты. Усиленная работа приставов привела к составлению 12 протоколов об административных правонарушениях Значительное количество протоколов было составлено по различным статьям административного кодекса. Судебные приставы-исполнители выявили 10 нарушений, а их коллеги по ОУПДС добавили еще 2 протокола», - сообщили в ведомстве.

Среди выявленных нарушений преобладают случаи неуплаты алиментов. Четыре протокола составили по статье 5.35.1 КоАП РФ в отношении родителей, которые без уважительных причин не выплачивали средства на содержание своих несовершеннолетних детей более двух месяцев.

«Особую обеспокоенность вызывает неуплата административных штрафов. По статье 20.25 КоАП РФ было составлено пять протоколов за уклонение от оплаты штрафов в установленный срок. В работе с должниками также зафиксированы случаи воспрепятствования деятельности судебных приставов. В отношении двух нарушителей составлены протоколы по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование должностным лицам. Одному должнику пришлось столкнуться с последствиями по статье 17.14 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений об имуществе и уклонение от сообщения о смене места работы», - добавили приставы.

Все составленные протоколы направили в суд для принятия окончательного решения по каждому случаю.

«Судебные приставы напоминают, что игнорирование исполнительных производств и уклонение от уплаты задолженностей влечет за собой серьезные правовые последствия. Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере исполнительного производства продолжается на территории Великих Лук», - резюмировали в управлении.