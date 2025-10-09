Общество

Известный псковский писатель отмечает свой юбилей

Сегодня, 12 октября, отмечает свой юбилей известный российский писатель, литературовед, публицист, член Союза писателей России и заслуженный работник СМИ Псковской области Людмила Скатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Людмила Скатова автор 18 книг поэзии и прозы, многочисленных публикаций в российской и зарубежной литературной периодике. Награждена медалью Российского фонда памяти и наследия святителя Тихона и серебряным знаком «Просветитель» Русского Просветительского Общества Императора Александра III. Лауреат литературной премии им. генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля и обладатель медали Петра Врангеля.

За заслуги в области журналистики в 2024 году Людмиле Скатовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской област