Общество

Клинический психолог разрушила миф о о том, что троечники успешнее отличников

Предположение о том, что школьные отличники не пригодны для взрослой жизни, потому что становятся скучными исполнителями, клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров – Нахабино» Ольга Уманова называет мифом.

Фото: Freepik

Он, как правило, создается для психологической самозащиты теми, кто испытывал трудности в школе. При этом эксперт подчеркнула, что успех во взрослой жизни зависит от совершенно иного набора качеств, чем успехи в школе. Уманова подчеркнула, что у отличников здесь есть как преимущества, так и зоны риска.

«Многие успешные лидеры, ученые и предприниматели были отличниками. Их преимущество — в усердии, способности к глубокому погружению в тему и дисциплине. Эти качества критически важны для построения карьеры в любой сложной области (юриспруденция, медицина, наука, IT)», — комментирует Уманова.

Эксперт считает, что тем не менее в гипотезе о неуспешности есть и зерно правды, пишет Известия.

«Школьная система часто поощряет конвергентное мышление (нахождение единственного правильного ответа), в то время как в бизнесе и лидерстве ценится дивергентное мышление (поиск множества решений), готовность к риску и умение действовать в условиях неопределенности. И вот если человек-отличник продолжает во взрослой жизни действовать исключительно по инструкции, боясь ошибок, то он может застрять на позиции исполнителя», — говорит клинический психолог.

Уточняется, что такую модель можно осознать и изменить. В этом пригодится гибкость мышления, готовность учиться на ошибках и способность адаптироваться, которые можно развить уже после школы. Также нельзя назвать приговором и репутацию троечника, сложившуюся за годы учебы. К выпускному классу не просто реально, а абсолютно нормально взяться за ум.

«Подростковый возраст — это период «перепрошивки» мозга. Происходит активная перестройка нейронных связей: ненужные (например, связи раннего детства) разрушаются, а часто используемые укрепляются», — комментирует Уманова.