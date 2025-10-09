Общество

K-Fest в Пскове завершился масштабным празднованием корейского Чусока

На площадке креативного пространства «LOFT» с большим размахом прошел заключительный день фестиваля корейской культуры K-Fest. Кульминацией недели стало празднование одного из главных корейских праздников — Чусока, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гости фестиваля полностью погрузились в дух праздника благодарности предкам и радости урожая. Яркой иллюстрацией традиций стала театрализованная постановка, показавшая древний ритуал поклонения старшим. А в специальной фотозоне каждый мог примерить красочный корейский ханбок и сделать памятные снимки.



Не менее насыщенной была концертная программа. Зрители горячо принимали зажигательные K-pop-танцы, мощные выступления по таэквондо, изящный акро-дэнс и вокальные номера.



В ходе мероприятия также состоялась викторина на знание корейской культуры и саундтреков из дорам, в которой участники боролись не только за эмоции, но и за призы. А для желающих "прикоснуться" к Корее напрямую работали многочисленные мастер-классы: гости учились готовить острое кимчи, осваивали тонкости использования корейской косметики, играли в народные игры и проходили увлекательный квест.

Помимо насыщенной программы, псковичи также смогли продегустировать корейские национальные блюда — чартеги, пибимпаб, кимчи, морковча, хе и другие. Официальным партнером праздника выступил ресторан корейской кухни CHIGUN.



Организаторы отметили высокий интерес жителей Пскова к фестивалю. Из-за огромного количества предварительных регистраций мероприятие пришлось разделить на два потока. Это решение позволило сохранить комфортную атмосферу и сделать праздник по-настоящему ярким и запоминающимся для каждого гостя.



Напомним, что неделя корейской культуры K-Fest проходила в Пскове с 6 по 12 октября. Вместе с библиотекой имени В.Я. Курбатова, организаторами также выступили псковский корейский центр «КОРЁ», корейская диаспора Пскова. Информационную поддержку также оказало генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге.