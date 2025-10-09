Общество

Экс-кандидат в президенты Борис Надеждин прибыл в Пушкинские Горы

Выдвигавшийся в президенты России на прошлогодних выборах экс-депутат Госдумы Борис Надеждин прибыл в Пушкинские Горы. Об этом он сообщил в социальных сетях. По словам политика, приезд связан с участием его сына во всероссийском творческом фестивале.

Фото: Надеждин@ / Telegram-канал

«Приехали в Пушкиногорье, где младший сын Михаил Борисович участвует в фестивале «Мой Пушкин». Когда подъезжали, нас встретила радуга. Хороший знак!» - заключил экс-депутат.

Напомним, Борис Надеждин выдвигался партией «Гражданская инициатива» (ликвидирована Верховным судом РФ в 2025 году) кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом, так как доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал решение ЦИК в судах, но безуспешно.

Отметим, что в ходе президентской кампании Борис Надеждин до Псковской области не доехал.

В дальнейшем он был признан банкротом. Как стало известно сегодня, Арбитражный суд Московской области разрешил выделять Надеждину из его конкурсной массы ежемесячно более 311 тысяч рублей на лекарства и медуслуги.