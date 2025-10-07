Культура

Молодые таланты со всей России едут в «Михайловское» на фестиваль «Мой Пушкин»

Участниками очного финала всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин» в псковском Святогорье станут более 140 детей и подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», где уже завтра, 11 октября, встретят первых конкурсантов.

Как рассказал исполнительный директор фестиваля Владислав Семёнов, в проекте в нынешнем году участвует талантливая молодёжь из Оренбурга, Ярославля, Мурманска, Азова, Кисловодска, Москвы и Московской области, Всеволожска и Гатчины (Ленинградская область). Псковскую область на фестивале будут представлять сразу три команды.

Для участников фестиваля подготовлена большая культурная программа, включающая в себя специальные экскурсии по музеям-усадьбам Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», знакомство с выставками, развёрнутыми в музее, уроки письма в «Музейной почте», а также мастер-классы от членов жюри — актёров из Москвы и Санкт-Петербурга, литературный концерт «Чудесные сказочники северного края» в исполнении актрисы «Петербург-Концерта», мастера художественного слова Анны Яковлевой, многое другое.

Для педагогов, которые приедут на фестиваль со своими воспитанниками, запланирован круглый стол «Театра злой законодатель, непостоянный обожатель…». В работе этого круглого стола примут участие члены жюри «Моего Пушкина».

Напомним, что церемония открытия фестиваля с музыкальным приветствием от фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, запланирована на воскресенье, 12 октября. А полную программу всероссийского съезда талантов можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Учредителем и исполнителем фестиваля является автономная некоммерческая организация — псковский центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», традиционно работающий в партнёрстве с «Михайловским».