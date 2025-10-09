Общество

В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой

Сразу в нескольких субъектах России наблюдается резкий рост заболеваемости ветрянкой. Это следует из отчетов региональных управлений Роспотребнадзора.

Изображение сгенерировано с помощью «Шедеврум»

«За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8%. А доля заболевших взрослых в 2025 году практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,2% против 5,7%) и в целом остается низкой», — рассказали в федеральном управлении Роспотребнадзора.

В местном управлении Роспотребнадзора отметили, что на Ямале с начала 2025 года число заболевших ветряной оспой взлетело на 67% по сравнению с таким же периодом 2024-го, пишут «Известия».

«В Башкирии заболеваемость в этом году увеличилась более чем в два раза — до 16,5 тыс. человек», — отметили в республиканском Минздраве.

Рост случаев инфекции был зарегистрирован также в Воронежской и Оренбургской областях. А в Республике Алтай лишь за семь месяцев 2025 года ветряной оспой заразились свыше 1,4 тыс. человек. В 2024-м близкое к этому значение — 1,6 тыс. заболевших было зарегистрировано в регионе за целый год.

«Самый надежный способ не заболеть — пройти вакцинацию против ветряной оспы», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что иммунизация проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в рамках региональных календарей профилактических прививок.