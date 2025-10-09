Общество

73% псковичей поддерживают предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам на выбор - опрос

73% экономически активных псковичей поддерживают предложение депутатов разрешить выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители старшеклассников и педагоги 10—11 классов.

Против высказались 8% опрошенных, еще 19% затруднились с ответом: «Для подготовки к ЕГЭ у будущего студента есть как минимум 2 года, поэтому несдача является исключительно его проблемой, тем более, что этот же человек в ближайшем будущем будет одной из миллионов опор страны»; «Я считаю, что самое лучшее для восстановления наших традиций и знаний — это отказаться от ЕГЭ и вернуть методы советского образования».



Женщины значительно чаще мужчин поддерживают инициативу. Среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше.



Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах (68%). 24% педагогов — против, 8% затруднились с оценкой инициативы: «Учить предмет важно на протяжении всех 11 лет обучения в школе. Экзамен рассчитан именно на этот фактор. Тот, кто добросовестно трудится, этот экзамен может сдать с первого раза».



Ожидаемо, что больше всего сторонников нововведения — среди родителей учеников 10—11 классов: за — 9 из 10.