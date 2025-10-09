Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
вишневый сквер
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Женская церемония в бане «Гельдт»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
О новый местах для туристов
Вакансии Россети
Гений уездного города
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 13.10.2025 10:120 Пожарно-тактические учения прошли в колонии в псковской деревне Середка 13.10.2025 09:580 Почти 90 аварийных бригад работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в Псковской области 13.10.2025 09:480 Школу №24 в Пскове закроют для проведения вечера памяти Жанны Ушкачевой 13.10.2025 09:300 73% псковичей поддерживают предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам на выбор - опрос 13.10.2025 09:150 В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

73% псковичей поддерживают предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам на выбор - опрос

13.10.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

73% экономически активных псковичей поддерживают предложение депутатов разрешить выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители старшеклассников и педагоги 10—11 классов.

Против высказались 8% опрошенных, еще 19% затруднились с ответом: «Для подготовки к ЕГЭ у будущего студента есть как минимум 2 года, поэтому несдача является исключительно его проблемой, тем более, что этот же человек в ближайшем будущем будет одной из миллионов опор страны»; «Я считаю, что самое лучшее для восстановления наших традиций и знаний — это отказаться от ЕГЭ и вернуть методы советского образования».

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают инициативу. Среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше.

Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах (68%). 24% педагогов — против, 8% затруднились с оценкой инициативы: «Учить предмет важно на протяжении всех 11 лет обучения в школе. Экзамен рассчитан именно на этот фактор. Тот, кто добросовестно трудится, этот экзамен может сдать с первого раза».

Ожидаемо, что больше всего сторонников нововведения — среди родителей учеников 10—11 классов: за — 9 из 10.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 207 человек
13.10.2025, 10:270 Автомобиль Mitsubishi сгорел в деревне Пыталовские Хутора 13.10.2025, 10:210 От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю 13.10.2025, 10:180 «Железные люди»: Александр Лоско. Из спортивной гимнастики в кикбоксинг 13.10.2025, 10:120 Пожарно-тактические учения прошли в колонии в псковской деревне Середка
13.10.2025, 09:580 Почти 90 аварийных бригад работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в Псковской области 13.10.2025, 09:530 Два человека пострадали в ночном столкновении на Рижском проспекте в Пскове 13.10.2025, 09:480 Школу №24 в Пскове закроют для проведения вечера памяти Жанны Ушкачевой 13.10.2025, 09:390 На Октябрьском проспекте Пскова сбит пешеход
13.10.2025, 09:300 73% псковичей поддерживают предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам на выбор - опрос 13.10.2025, 09:150 В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт 13.10.2025, 09:000 В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой 13.10.2025, 08:400 Великолучанин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство женщины
13.10.2025, 08:200 В Рижской думе заявили о депортации сотен россиян ближе к ноябрю 13.10.2025, 08:001 Пскович заснял пролетающую комету над Ильинской церковью в Выбутах 13.10.2025, 07:300 Псков поднялся на 88 место в рейтинге российских городов по зарплатам 13.10.2025, 07:000 День инфобизнесмена празднуют 13 октября
12.10.2025, 22:000 Клинический психолог разрушила миф о о том, что троечники успешнее отличников 12.10.2025, 21:300 В Опочке прошёл фестиваль «НеобыЧАЙная Опочка» 12.10.2025, 21:001 Экс-кандидат в президенты Борис Надеждин прибыл в Пушкинские Горы 12.10.2025, 20:300 В Пскове в третий раз пройдет шоукейс для музыкантов «За музыкой»
12.10.2025, 20:000 Для жителей Бежаницкого и Локнянского округов запустят регулярные рейсы медицинского автобуса 12.10.2025, 19:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 12 октября 12.10.2025, 18:300 Ученые обнаружили скрытую красную сверхгигантскую звезду перед ее взрывом 12.10.2025, 18:000 Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища почтили память архимандрита Елевферия
12.10.2025, 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 12.10.2025, 17:300 Выставка живописи участника общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина пройдёт 17 октября 12.10.2025, 17:000 Фотофакт: Снег выпал в Пустошкинском районе 12.10.2025, 16:300 До +8 и умеренные дожди ожидается в Псковской области 13 октября
12.10.2025, 16:000 K-Fest в Пскове завершился масштабным празднованием корейского Чусока 12.10.2025, 15:300 Псковичей приглашают послушать салонную музыку XVIII – XX веков 12.10.2025, 15:000 Пушкинский Заповедник участвует в акции «Музейная неделя»: экскурсии, выставки, сказки 12.10.2025, 14:300 С Днем работника сельского хозяйства жителей Опочецкого округа поздравил Юрий Ильин
12.10.2025, 14:000 В соревнованиях по настольному теннису в Пскове приняло участие почти 60 человек 12.10.2025, 13:300 Жителей Великих Лук и Великолукского района лишили более трех миллионов рублей через мессенджеры 12.10.2025, 13:000 Красная икра в России стала дешевле 12.10.2025, 12:300 С Днём сельского хозяйства великолучан поздравил Алексей Кузьмин
12.10.2025, 12:000 На территории Псковской области ожидаются сильные дожди 12 октября 12.10.2025, 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 12.10.2025, 11:300 Лису заметили в Пушкиногорском районе 12.10.2025, 11:150 Скончалась Жанна Ушкачева - классный руководитель псковской актрисы Юлии Пересильд
12.10.2025, 11:000 День работника сельского хозяйства отмечается 12 октября 12.10.2025, 10:300 Ученые рассказали об эффективности коротких вдохновляющих видео в снижении стресса 12.10.2025, 10:000 Млечный путь запечатлели в Псковском районе 12.10.2025, 09:361 В Пскове на Рижском проспекте водитель ВАЗ снес стоящий на перекрестке Daewoo Matiz
12.10.2025, 09:000 Известный псковский писатель отмечает свой юбилей 11.10.2025, 22:000 У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 11.10.2025, 21:400 Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома 11.10.2025, 21:200 Реликвии Будды впервые доставили в Россию
11.10.2025, 21:000 В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына 11.10.2025, 20:400 Новая спортплощадка в великолукском Шелково подверглась нападению вандалов 11.10.2025, 20:200 Правила пересечение ЖД переездов напомнили псковичам в УМВД 11.10.2025, 20:003 Актриса Юлия Пересильд посетила Псков
11.10.2025, 19:300 Великолучанин повторно сел за руль пьяным и лишился автомобиля 11.10.2025, 19:030 Автобус сбил пешехода на улице Юбилейной в Пскове 11.10.2025, 19:000 В Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Россию 11.10.2025, 18:300 Псковский лицеист победил в одной из номинаций конкурса «Формула слова»
11.10.2025, 18:001 Повторившую подвиг Ивана Сусанина во времена войны великолучанку чествуют сегодня 11.10.2025, 17:400 Правила сжигания мусора и травы на дачном участке напомнили псковичам в МЧС 11.10.2025, 17:200 День матчей ЮФЛ в Пскове: победа и поражение в прощальном турнире 11.10.2025, 17:000 12 нарушителей выявили приставы в Великих Луках
11.10.2025, 16:400 Виктор Остренко о корректировках программы «Земский работник культуры» 11.10.2025, 16:200 Медицинский автобус запустила Порховская межрайонная больница 11.10.2025, 16:140 Грузовик DAF столкнулся с Nissan на Рижском проспекте в Пскове 11.10.2025, 16:000 Роскачество назвало главные ошибки в питании, которые лишают энергии
11.10.2025, 15:400 До +10 и умеренные дожди ожидаются в Псковской области 12 октября 11.10.2025, 15:211 Тыквенный спас проходит в Изборске 11.10.2025, 15:010 Два ветерана и Почетных гражданина города Пскова скончались на этой неделе 11.10.2025, 15:000 Автодорога Гверстонь – Крупп – Кулье приведена в нормативное состояние - Михаил Ведерников
11.10.2025, 14:400 Концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» прошел в псковской филармонии с аншлагом 11.10.2025, 14:200 Охотнадзор увидит нарушителей с помощью беспилотников 11.10.2025, 14:000 392 года назад скончался псковский наместник, родоначальник династии Романовых и патриарх Филарет 11.10.2025, 13:400 Совет Федерации открыл прием работ на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ
11.10.2025, 13:200 Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе 11.10.2025, 13:000 Архивные видеозаписи передали библиотеке в экспозицию кабинета Курбатова 11.10.2025, 12:400 Посвящение в ряды «Юнармии» состоялось в Новоржеве 11.10.2025, 12:200 Умерла актриса Эльвира Осипова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru