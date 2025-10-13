«Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 октября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- 45 тысяч рублей за безделье: Валентина Матвиенко предложила способ борьбы с иждивенцами.
- «Время героев»: псковичка будет работать у вице-премьера Татьяны Голиковой.
- Федеральная помощь: 33 млн рублей получит Псковская область на расселение аварийного жилья.
- Кто на новенького? В УГХ Пскова ожидается смена руководства.
- Приплыли: глава Пскова принял решение возродить загородный лагерь «Нептун». Сохранит ли он спортивный уклон?
- А также: что дальнейшая эскалация конфликта будет означать для политики и экономики России? И выживет ли малый и средний бизнес в России?
Политические темы прошлой недели обсудили с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко.