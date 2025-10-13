Общество

Управляющая «СтругановЪ» о кадровом кризисе: Ребята прыгают из ресторана в ресторан

Управляющая рестораном «СтругановЪ» Татьяна Шинкевич поделилась проблемами кадрового обеспечения в ресторанном бизнесе в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отметив серьезные трудности с привлечением и удержанием младшего персонала, таких как официанты и повара.

Гостья студии рассказала, как важно создать стабильный коллектив и поддерживать мотивацию работников, особенно после напряженного сезона, когда многие из них нуждаются в отдыхе. По ее словам, многие молодые официанты не всегда воспринимают свою работу всерьез, что создает дополнительные трудности. «У нас остался основной штат, и мы стараемся удерживать ребят», — заявила Татьяна Шинкевич, добавив, что уход работников часто сопровождается долгими разговорами, чтобы выяснить причины их желания сменить место трудоустройства.

«Устают ребята, как правило, после основного сезона, когда мы выходим уже в тяжелый период — это с мая по конец сентября, когда основная загрузка идет. Мы потом стараемся им дать отпуск. В тех ребятах, которые приходят к нам на сезон, промежуточных, мы стараемся высматривать кого-то себе, потому что не все приходят из поколения Z с телефонами и так далее. Кому-то это интересно, кто-то хочет остаться. Мы с ними продолжаем работать. Но, конечно, это проблема не то, чтобы номер один, это ноль номер один» — поделилась управляющая рестораном «СтругановЪ».

Кроме того, гостья студии акцентировала внимание на проблемах с поиском квалифицированных поваров: «Когда ты уходишь домой, ты переживаешь за то, что произойдет на кухне». Татьяна Шинкевич отметила, что работники кухни часто не соответствуют требованиям, что приводит к снижению качества обслуживания. «Проблема сейчас в основном — это кухня, это работники кухни, повара, которых мы даже не можем найти», — сказала она, подчеркивая растущий спрос на поваров в условиях увеличения числа ресторанов.

«Даже не знаешь, на какую платформу выложить объявление, чтобы найти поваров. Они прекрасно понимают, что сейчас востребованы. Количество ресторанов растёт, а повара никак не множатся. Ребята из ПТУ, которые учились на кондитеров и не имеют опыта, приходят уже с запросами о высокой зарплате. Они знают, что учились, смотрят на поваров, которые уже давно работают в ресторане, и хотят получать что-то, хотя ещё себя не зарекомендовали. Если делаешь какое-то замечание — они сразу уходят. Прыгают из ресторана в ресторан. Это очень серьёзная проблема, не только в нашем ресторане, а вообще», — заключила Татьяна Шинкевич.