Великолучан предупреждают о новых правилах получения прав на лодку или катер

Великолукская транспортная прокуратура разъясняет, что с 1 марта 2026 года судоводители и кандидаты в судоводители маломерных судов будут проходить обязательное медицинское освидетельствование, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Порядок медицинского освидетельствования для судоводителей и кандидатов в судоводители маломерного флота, утвержденный приказом министерства здравоохранения от 15 июля этого года №414, предусматривает, что для получения прав на управление маломерным судном нужно проходить медицинское освидетельствование.
Определены порядок проведения осмотра, форма медицинского заключения, требования к медучреждениям и перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению судами. Как и водители автотранспорта, владельцы лодок, катеров и других маломерных судов должны подтверждать свою физическую и психическую пригодность.
В медицинское освидетельствование входят:
При этом психиатрическое освидетельствование и анализы на алкоголь могут проводиться только в государственных или муниципальных медицинских организациях. Результат осмотра и официальное заключение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний оформляется по утвержденной форме и выдается судоводителю на руки.
Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года.