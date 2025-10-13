Общество

Великолучан предупреждают о новых правилах получения прав на лодку или катер

Великолукская транспортная прокуратура разъясняет, что с 1 марта 2026 года судоводители и кандидаты в судоводители маломерных судов будут проходить обязательное медицинское освидетельствование, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Порядок медицинского освидетельствования для судоводителей и кандидатов в судоводители маломерного флота, утвержденный приказом министерства здравоохранения от 15 июля этого года №414, предусматривает, что для получения прав на управление маломерным судном нужно проходить медицинское освидетельствование.

Определены порядок проведения осмотра, форма медицинского заключения, требования к медучреждениям и перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению судами. Как и водители автотранспорта, владельцы лодок, катеров и других маломерных судов должны подтверждать свою физическую и психическую пригодность.

В медицинское освидетельствование входят:

Осмотры терапевта (врача общей практики), офтальмолога, невролога, оториноларинголога;

Функциональная диагностика;

Психиатрическое освидетельствование у психиатра и психиатра-нарколога;

Химико-токсикологические исследования (анализы крови и мочи на предмет хронического употребления алкоголя).

При этом психиатрическое освидетельствование и анализы на алкоголь могут проводиться только в государственных или муниципальных медицинских организациях. Результат осмотра и официальное заключение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний оформляется по утвержденной форме и выдается судоводителю на руки.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года.