При выходе в лес за грибами псковичам рекомендуют сообщать родным свой маршрут

Как сделать «тихую охоту» безопасной, напомнили псковичам в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Октябрь – волшебное время для прогулок по лесу в поисках грибов и ягод, но вместе с этим возрастает и риск заблудиться. Чтобы ваш поход был приятным и безопасным, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о простых, но важных правилах», — сообщили в ведомстве.

Советы, как безопасно «охотиться» в лесу:

перед выходом в лес обязательно следует рассказать родным и близким, куда человек направляется и когда планирует вернуться;

перед выходом важно пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи и взять повербанк;

необходимо взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды, продуктов и необходимые лекарства;

одеться ярко, нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки.

В случае экстренной ситуации следует позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.