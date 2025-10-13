При выходе в лес за грибами псковичам рекомендуют сообщать родным свой маршрут

Как сделать «тихую охоту» безопасной, напомнили псковичам в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
«Октябрь – волшебное время для прогулок по лесу в поисках грибов и ягод, но вместе с этим возрастает и риск заблудиться. Чтобы ваш поход был приятным и безопасным, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о простых, но важных правилах», — сообщили в ведомстве.
Советы, как безопасно «охотиться» в лесу:
В случае экстренной ситуации следует позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.